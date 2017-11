Een West-Vlaming is meestal zijn nuchtere zelf. Dat blijven ook coach Francky Dury en aanvoerder Davy De fauw nu Essevee in een crisisje zit na de 3 op 21. In Nice willen beiden voor een goed resultaat gaan. “We staan toch derde met recentelijk een 4 op 6 tegen Vitesse”, aldus Dury.