Bayern-trainer Heynckes onderschat Anderlecht niet: “Onder de indruk van hun match tegen Club Brugge”

Bayern München is al geplaatst voor de volgende ronde in de Champions League, maar dat wil niet zeggen dat Der Rekordmeister woensdag tegen Anderlecht speelt met de handrem op. Dat bevestigde manager Jupp Heynckes dinsdag op de persconferentie. “We willen elke wedstrijd winnen, zo simpel is het. En we onderschatten Anderlecht zeker niet.”

Foto: Photo News

Jean-Marie Pfaff, aanwezig op de persconferentie, verklaarde aan een Duitse journalist dat Anderlecht geen enkele kans maakt tegen de machine Bayern München. Maar daarmee ging Jupp Heynckes allesbehalve mee akkoord. “Daar verschillen we toch van mening. Je mag een tegenstander niet onderschatten. De Belgische competitie is misschien niet zo sterk als de Engelse, Spaanse of Franse, maar toch mag je het vel van de beer niet verkopen voor je hem geschoten hebt. Ik heb de wedstrijd van Anderlecht tegen Club Brugge gezien en ik was onder de indruk van die match. Anderlecht was daar offensief sterk en ze hebben goede lopende spelers. En ook de defensieve stabiliteit was er.”

“Het is voor elke speler een eer om in de Champions League te spelen. Ik ga mijn gewoontes niet veranderen, ook al zijn we al geplaatst voor de volgende ronde. Ik ga niet tegen mijn spelers zeggen dat ze aan 50% mogen spelen tegen Anderlecht morgen. Neen, we willen elke wedstrijd winnen. Zo simpel is het. Deze dus ook.”

Bayern München is met 9 op 12 al zeker van Europese overwintering in de Champions League, maar het heeft ook de groepswinst nog niet opgegeven. “De match tegen PSG willen we ook winnen”, zo klinkt het strijdvaardig. PSG is groepsleider met 12 op 12.

Foto: BELGA