’t Is vroeg Kerst bij PSG: ploegmaat van Meunier krijgt passend en grappig cadeautje

Kerstmis valt steeds vroeger, zo ook in Parijs. In de kleedkamer van Paris Saint-Germain had linksback Layvin Kurzawa een cadeautje mee voor Kylian Mbappé, de 18-jarige beloftevolle aanvaller van PSG. Verpakt in een veel te grote doos zat… een masker van Donatello verstopt, één van de ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’. Dat is ook de bijnaam van Mbappé bij PSG, de gelijkenis is echt wel treffend.