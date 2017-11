Romelu Lukaku kent zijn straf na nachtlawaai in Los Angeles (maar wakker zal hij daar niet van liggen)

Romelu Lukaku werd dinsdag in de Verenigde Staten berecht na zijn stevig feestje in Beverly Hills, afgelopen zomer. Toen werd de spits van Manchester United kortstondig opgepakt door de politie wegens nachtlawaai. Een rechter in Los Angeles besliste dinsdag om Lukaku een boete op te leggen van… 450 dollar, zo’n 400 euro. Daar zal Lukaku niet echt van wakker liggen, dat bedrag verdient hij door… een halfuurtje te werken.

De politie van Beverly Hills kreeg in juli enkele boze telefoontjes. Romelu Lukaku en zijn vrienden maakten namelijk te veel lawaai ’s avonds. De politie ging ter plaatse en waarschuwde Lukaku en co. volgens TMZ tot zesmaal toe. Toen dat geen beterschap bracht, pakte de politie de Rode Duivel kortstondig op. Lukaku werd niet officieel overgebracht naar het politiekantoor, maar werd terechtgewezen door de politie.

Nu, vier maand later, kwam er een uitspraak in de zaak: Lukaku krijgt een boete van 450 dollar, omgerekend 400 euro. Geen probleem, zo denkt de spits van Manchester United. Dat bedrag voetbalt hij bijeen na zo’n halfuurtje trainen. Lukaku wordt zo niet langer aangeklaagd voor een ernstige overtreding (’misdemeanor’), met een maximumstraf van zes maanden gevangenis, maar voor ordeverstoring. Daarbij komen een boete van 100 dollar (85 euro) en andere kosten kijken. De zaak komt op 18 december opnieuw voor op een rechtbank in Los Angeles (de Los Angeles Airport Courthouse).