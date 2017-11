Genoemd bij mogelijke overname Anderlecht, maar eigenaar Antwerp bevestigt langetermijnvisie bij stamnummer één

Projectontwikkelaar Paul Gheysens werd eerder deze week genoemd in een mogelijke overname bij RSC Anderlecht, maar bevestigde op dinsdag zijn engagement op lange termijn bij Antwerp. Stamnummer één stuurde een persbericht rond met de boodschap dat “de eigenaars en de clubleiding hun langetermijnengagement bij de club herbevestigen”.

“Investeren, professionaliseren en bouwen aan de toekomst van Antwerp is voor de clubleiding én eigenaars een engagement op lange termijn. De eigenaars willen hun lange termijn engagement naar de club herbevestigen en zullen samen met het management de club verder professionaliseren en de nodige investeringen blijven doen”, zo klinkt het dinsdagavond in een persbericht. “De eigenaars en het management hebben samen met de sportieve leiding o.l.v. Luciano D’Onofrio het lange termijnengagement om stap voor stap de club verder uit te bouwen.”

Twee pistes werden deze week bevestigd omtrent een mogelijke overname van Anderlecht: het duo Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute en de superrijke Rus Alisher Usmanov, aandeelhouder bij Arsenal. Die zouden bereid zijn om zo’n 75 tot 100 miljoen euro te betalen voor paars-wit. Probleem voor Paul Gheysens is echter dat hij al eigenaar is van Antwerp FC, om competitievervalsing te voorkomen is het niet toegestaan om eigenaar te zijn van twee clubs.

De piste Gheysens-Vandenhaute is echter logisch. Niet alleen was de stille droom van Wouter Vandenhaute altijd al om Anderlecht te leiden, als Paul Gheysens Anderlecht koopt, staat hij veel sterker om het Eurostadion er te krijgen. En Luciano D’Onofrio, sportief directeur bij Antwerp, onderhield zeer goede relaties bij Anderlecht toen hij nog manager was.