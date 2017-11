Is deze 72-jarige opa het geheime wapen van Bayern?

Meer dan vier jaar was hij van het voetbaltoneel verdwenen. Maar de liefde voor Bayern München was groot genoeg om op 72-jarige leeftijd terug te keren uit zijn pensioen. En kijk: sinds zijn komst won Bayern al zijn wedstrijden. Jupp Heynckes is – in wat nu echt zijn laatste kunstje moet worden – goed op weg naar zijn vierde titel als trainer van Bayern. En dat met een ploeg die tot voor zijn komst nog als los zand aan elkaar hing.