Dortmund uitgeschakeld in Champions League, Napoli grijpt laatste strohalm dankzij kopbalgoal (!) Dries Mertens

De Champions League-dromen van Dortmund mogen weer voor een jaartje in de koelkast. Na een 1-2 nederlaag in eigen huis tegen Tottenham is het definitief uitgeschakeld in de Champions League. In dezelfde groep maakte Real brandhout van APOEL: 0-6. Dries Mertens en Napoli strijden tot op de laatste speeldag voor hun ticket voor de volgende ronde, na een levensbelangrijke 3-0 zege tegen Shakhtar Donetsk. Dries Mertens scoorde de derde goal, met het hoofd.

Dortmund zal dit seizoen niet overwinteren in de Champions League. Het verloor namelijk in eigen huis met 1-2 van Tottenham. Bij de Spurs stond Jan Vertonghen tussen de lijnen, Mousa Dembélé begon op de bank. Dortmund begon goed aan de wedstrijd in het eigen Signal Iduna Park, nota bene verloren zoon Pierre-Emerick Aubameyang scoorde op aangeven van Yarmolenko de 1-0 op het halfuur. Dat was meteen ook de ruststand in Duitsland.

In de tweede helft keerde Tottenham echter de rollen om. Al na 4 minuten in de tweede helft maakte Harry Kane gelijk, een kwartier voor tijd zorgde de Zuid-Koreaan Heung-Min Son voor de 1-2 winning goal. Door deze zege gaat Tottenham als groepsleider de slotspeeldag in, dan speelt het op eigen veld tegen APOEL de laatste groepsmatch. Zowel Tottenham als Real (zie onder) zijn al geplaatst voor de volgende ronde. Dortmund en APOEL strijden om het Europa League-ticket.

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Zo slecht het loopt voor Real Madrid in de Primera Division, zo goed het loopt in de Champions League. De Koninklijke won met stevige 0-6 cijfers op het veld van APOEL, waar Igor De Camargo op de bank zat. Luka Modric opende de score voor Real, Nacho en Benzema (2x) diepten de score halfweg al uit tot 0-4.

In de tweede helft was het tijd voor Cristiano Ronaldo. Net voor de rust had hij al aangever gespeeld voor de tweede goal voor Karim Benzema, na rust scoorde de Portugees zelf twee goals. Zo is hij nog steeds alleen topschutter op het kampioenenbal met acht goals uit vijf wedstrijden. Real is zeker van de volgende ronde. Op de slotspeeldag ontvangt het Dortmund.

Foto: EPA-EFE

Jawel, Dries Mertens vond ook in de Champions League weer de weg naar doel. Napoli won de levensbelangrijke wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk met duidelijke 3-0 cijfers en maakt zo nog steeds kans op Europese overwintering in de Champions League. Lorenzo Insigne opende pas in de tweede helft de score voor Napoli met een weergaloze knal, maar in de laatste tien minuten ging het snel voor Napoli.

Eerst bediende Mertens Zielinski voor de 2-0, twee minuten later werkte Mertens zelf af. Met een rake kopbal (!) legde hij de 3-0 eindstand vast. Napoli moet op de slotspeeldag winnen van Feyenoord en hopen dat Shakhtar verliest van groepswinnaar Manchester City.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Liverpool, met Simon Mignolet op de bank, tekende voor het pijnlijkste resultaat van de avond. De Reds stonden halfweg op een knappe 0-3 voorsprong op het veld van Sevilla… maar gaven die riante uitgangspositie helemaal uit handen in de tweede helft. Sevilla sleept met een doelpunt in minuut 93 een 3-3 gelijkspel uit de brand. Pizarro bezorgde de Spanjaarden een delirium in deze uitgave van de Europa League-finale van 2016. Eerder in de tweede helft had Ben Yedder ook al tweemaal gescoord tegen een defensief blunderend Liverpool.

Veel verandert deze 3-3 wel niet aan de stand in groep E: Liverpool blijft groepsleider in de groep met 9 punten, ééntje meer dan Sevilla. Spartak Moskou maakt nog kans op de tweede plaats in de groep, de Russen staan derde met 6 punten na een gelijkspel tegen rode lantaarn Maribor.

Foto: REUTERS

Foto: Action Images via Reuters

Dadelijk meer...

Manchester City nam pas in het absolute slot de bovenhand tegen Feyenoord, in het Etihad Stadium werd het 1-0 dankzij Raheem Sterling. De Engelse spits scoorde pas twee minuten voor affluiten de winning goal. City was natuurlijk al zeker van groepswinst, maar trad tegen Feyenoord toch aan met zowat zijn sterkste elf. Mét Kevin De Bruyne dus, maar wel zonder Vincent Kompany. De blessuregevoelige Belg werd dus toch gespaard door Pep Guardiola. De verdediging met Elaquim Mangala (ex-Standard) en Nicolas Otamendi kwam niet echt in de problemen tegen Feyenoord.

De Rotterdammers blijven zo, net als Anderlecht, achter met 0 punten in deze Champions League. Op de slotspeeldag ontvangt Feyenoord Napoli, de Italianen moeten winnen om door te stoten naar de volgende ronde van de Champions League...

Foto: EPA-EFE

Foto: Photo News

Geen Europees doelpunt meer na de winterstop voor Youri Tielemans (90 minuten op het veld) en AS Monaco, dat met 1-4 verloor van RB Leipzig. Timo Werner was alweer de grote man bij de Duitsers met twee doelpunten in de eerste helft. Leipzig kwam al na zes minuten op voorsprong na een owngoal van Jemerson, kort voor rust scoorde Naby Keita de vierde goal voor de ploeg uit Oost-Duitsland. Radamel Falcao redde de eer voor de Monegasken.