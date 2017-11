Match van de laatste kans: als Anderlecht vanavond verliest tegen Bayern is Europees avontuur voorbij

Anderlecht is het kneusje van Europa. Wie gelooft nog dat RSCA minstens een puntje pakt tegen Bayern en zo een waterkansje behoudt op Europese overwintering als Celtic ook verliest tegen PSG? Het antwoord: Hein Vanhaezebrouck. Misschien tegen beter weten in, want tot nu toe was deze campagne een nul over de hele lijn.

Ja, we weten het wel: als ­zowel Anderlecht als Celtic vanavond verliezen, is paars-wit mathematisch nog niet uitgeschakeld. Maar dan moet het op 5 december wel met minstens vier goals verschil winnen in Glasgow., zelfs voor de Hein die ooit een wondercoach werd genoemd. “Zo noemen ze me nu niet meer, hè”, aldus de trainer. “Het kan rap gaan, maar jullie mogen die nul punten, nul goals en 15 tegengoals niet allemaal op mijn rug schuiven. Ik coachte ­alleen tegen PSG en thuis hadden we altijd moeten scoren. Als we tegen Bayern die laatste strohalm willen grijpen, moeten we vooral efficiënter zijn.”

Gemakkelijker gezegd na Europese afstraffingen met 3-0, 0-3, 0-4 en 5-0. Bayern is na de trainerswissel weer een machine die nog strijdt voor groepswinst. “Het zijn Duitsers, hè. Die zullen Anderlecht nooit onderschatten, maar gelukkig wint in het voetbal niet altijd de sterkste. We zullen zelf proberen te scoren.”

Vanhaezebrouck zal Kums dus niet als laatste man uitspelen zoals René Weiler deed in de Allianz Arena. ­Algemeen wordt verwacht dat hij toch offensieve slagkracht aan de aftrap brengt om toch die eerste paars-witte CL-goal te maken sinds die van Mitrovic op 9 december 2014 tegen Dortmund. Anderlecht is in ­deze jaargang de enige CL-ploeg die nog niet kon scoren. Vanhaezebrouck rekent daarvoor vooral op een wakkere Teodorczyk na wat extra vakantie en een schorsing in de competitie. “Teo amuseert zich weer op training, maar in een match is er veel meer druk. Ik hoop dat hij weer doeltreffend wordt.”

Afgang besparen

Paars-wit moet er ook voor zorgen dat het niet de geschiedenis ingaat als slechtste CL-ploeg ooit. Sinds de start in 1992 had geen enkele ploeg na vier speeldagen 0 punten, 0 goals en 15 tegentreffers. Dat is slechter dan godbetert MSK Zilina uit ­Slovakije, dat na vier duels ook 0 punten had, maar wel een doelpuntensaldo van 1-15. Het allerslechtste Champions League-team ooit na de poulefase was Dinamo Zagreb in 2011 met 0 op 18, 22 tegentreffers en slechts 3 goals. Anderlecht, bespaar ons dat alsjeblief.

De vermoedelijke opstellingen:

Anderlecht: Sels, Spajic, Kara, Deschacht, Kums, Dendoncker, Gerkens, Hanni, Trebel, Onyekuru, Teodorczyk

Bayern München: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat, Tolisso, Rudy, Robben, Thiago, James, Lewandowski