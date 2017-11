COMMENTAAR. Henry Onyekuru zit in een ongelukkige situatie bij Anderlecht

Is hij nu een pure nummer 9 of een linksbuiten? Na bijna anderhalf jaar in de Jupiler Pro League is er nog niet meteen een label te kleven op Henry Onyekuru. Voor de 20-jarige Nigeriaan zelf is het simpel: bij hem is alles erop gericht om op het juiste moment voor doel te verschijnen om daar het verschil te maken. Zo speelde hij vorig seizoen bij degradatiekandidaat Eupen en werd hij er zowaar gedeeld topschutter met Lukasz Teodorczyk.