Anderlecht-verdediger Uros Spajic is gezichtsverlies beu en zet ploegmaats op scherp

Anderlecht heeft een gebrek aan leiders. Daarom vindt Uros Spajic (24) het tijd om op te staan, want de Servische verdediger kan het niet langer aanzien dat RSCA in deze Champions League afgaat met 0 punten, 0 goals en al 15 tegentreffers. Daarom zet hij zijn ploegmaats op scherp. “Ik schaam me voorlopig voor deze campagne.”