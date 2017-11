De Belgische Bayern-iconen: Van Buyten gelooft in stunt paars-wit, Pfaff “had bijna bij Anderlecht gespeeld”

Daniel Van Buyten (39), de Belg die van 2006 tot 2014 speelde voor Bayern München, heeft goede hoop op een Brusselse stunt. “Als ik nu een speler van Anderlecht was, zou ik geloven in een stunt”, klonk het bij Big Dan. Jean-Marie Pfaff, de legendarische keeper van Bayern München, was gisteren in Anderlecht. Nota bene de club waarvoor hij ooit bijna speelde. “Constant Vanden Stock zei me ooit: Ik heb alle beste voetballers gehad die ik wilde, maar niet de beste keeper”, verklapte Pfaff.

Ancelotti ging, Heynckes kwam, en Bayern begon weer te draaien. Kwalificatie in de beker, 15 op 15 in de competitie, makkelijke dubbele zege tegen Celtic in de Champions League. “En toch denk ik dat Anderlecht niet kansloos is”, verrast Daniel Van Buyten.die vanavond op vraag van Audi – de autoproducent sponsort beide clubs – afzakt naar het Astridpark om Anderlecht-Bayern live te bekijken, kentnog altijd door en door. “Ze hebben veel geblesseerden en ook veel spelers met kleine kwaaltjes. Vooral Manuel Neuer wordt gemist. Ik ken hem goed, hij is ook naast het veld erg belangrijk voor de ploeg. Ik zeg het je: als ik nu een speler van Anderlecht was, zou ik geloven in een stunt.”

De truc om dat geloof om te toveren in realiteit is volgens Van Buyten tactische discipline. “Anderlecht heeft een intelligente coach. Vanhaezebrouck kan iets neerzetten. Als de spelers zich aan zijn richtlijnen houden, is er zeker een kans dat ze een resultaat neerzetten.”

Foto: AFP

Jean Marie Pfaff: “Ik zat bijna bij Anderlecht”

Jean Marie Pfaff was in Anderlecht op uitnodiging van de Duitse tv en de clubzender van Bayern. In het seizoen 1987-88 was Heynckes namelijk ook al trainer van de Belgische doelman. “Ik kom af en toe naar hier voor een match, maar mijn grote liefde blijft Bayern. Het heeft overigens niet veel gescheeld of ik had bij Anderlecht gespeeld in plaats van Bayern”, vertelt Jean-Marie.

“Urbain Braems was toen trainer. Gudjohnsen zou eerst tekenen en dan was ik aan de beurt. Maar de secretaris van Anderlecht was in Wenen bij de doelman Koncilia. Hij belde Braems en Constant Vanden Stock dat hij getekend had en hij de tekenpremie al had gekregen. Vanden Stock en Braems waren furieus. Enkele jaren voor zijn dood heeft Vanden Stock me toevertrouwd: Ik heb alle beste voetballers gehad die ik wilde, maar niet de beste keeper.” Gevraagd naar een pronostiek, ziet Pfaff het minder rooskleurig in dan Van Buyten. “Als Bayern vroeg scoort, zullen ze zich niet inhouden om er nog drie of vier bij te doen.”