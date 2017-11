Roger Vanden Stock twijfelt over overname Anderlecht

De berichten over de verkoop van de club hebben de jongste dagen voor wat onrust gezorgd in het Anderlecht-huishouden. In die mate dat hoofdaandeelhouder en voorzitter Roger Vanden Stock nog lang niet zeker is of hij op korte termijn de club wel wil verkopen en nog minder aan wie.

Vanden Stock (foto) verwacht namelijk ook nog andere gegadigden. Een verkoop is wel onvermijdelijk. Vanden Stock is 75 en niemand in de familie wil hem opvolgen. Intussen wordt aan de interesse van het duo Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute in de club ook de naam gekoppeld van Luciano D’Ono­frio, sportief directeur bij Antwerp FC. De link is snel gelegd, want D’Onofrio is een vriend van Roger Vanden Stock, met wie hij in 2011 al over een samenwerking sprak, en werkt bij Antwerp samen met geldschieter Paul Gheysens. D’Onofrio ontkent echter dat hij op de één of andere manier bij de overname betrokken is.

Om dit kracht bij te zetten, verspreidde Antwerp FC gisteren een persbericht om het engagement van Gheysens en D’Ono­frio te benadrukken. “De eigenaars willen hun langetermijnengagement naar de club herbevestigen en zullen samen met het management de club verder professionaliseren en de nodige investeringen blijven doen”, luidt het. “De eigenaars en het management hebben samen met de sportieve leiding o.l.v. Luciano D’Onofrio het langetermijnengagement om stap voor stap de club uit te bouwen.”