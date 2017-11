Gent-verdediger Asare kan (eindelijk) Rode Duivel worden: neemt Martinez hem mee naar het WK?

Nana Asare is een vaste waarde bij AA Gent. Door zijn naturalisatie komt hij nu ook in aanmerking voor de nationale ploeg. Foto: Photo News

Nana Asare (31), de Ghanees van AA Gent, heeft zijn Belgische identiteitskaart beet en komt dus in aanmerking voor de Rode Duivels. Trainer Hein Vanhaezebrouck pleitte daar in zijn periode bij AA Gent geregeld voor. De linkerflankverdediger was ruim een jaar geleden al eens in beeld bij de Duivels, alleen verkeert hij uitgerekend nu niet in zijn beste vorm.

De beste Asare kan wedijveren met Boyata, Denayer en Engels én hij kan ook hoger op de flank opereren

De goedkeuring van de naturalisatie van Nana Asare werd eigenlijk al in het Staatsblad van 31 juli gepubliceerd, maar blijkbaar werden mensen in de voetbalwereld daar pas onlangs van op de hoogte gebracht. Asare speelde al vier interlands voor Ghana, maar dat waren oefeninterlands die niet bindend zijn voor zijn voetbalnationaliteit.

Bondscoach Roberto Martinez zakte op 24 oktober af naar de Ghelamco Arena voor AA Gent-Eupen (3-0), met een bijzondere focus op Asare. De Ghanese Belg overtuigde niet en werd bij de rust gewisseld. Uit voorzorg omdat hij last had aan de knie, zo klonk het. Die knie speelde dit seizoen ook in Oostende al eens op. Dat is ongewoon, want normaal gezien is Asare een toonbeeld van stabiliteit.

Onder meer om die reden liet ex-AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck meer dan eens een ballonnetje op over Asare richting bondscoaches Marc Wilmots en Roberto Martinez. “Nana is het gewoon om 3-5-2 te spelen, waardoor zijn integratie bij de Rode Duivels naar mijn gevoel heel vlot zou kunnen verlopen”, zei de toenmalige Gent-coach twee maanden geleden.

Asare zelf heeft altijd aangegeven dat hij het een eer zou vinden om voor de Rode Duivels uit te komen en dat het niet vreemd zou aanvoelen. Asare voetbalt al sinds 2004 in ons land, onderbroken door een periode van vier jaar bij Utrecht, en woont hier met zijn gezin.

In beeld voor Gibraltar

Nana Asare was al eens in beeld bij de Rode Duivels. Toen in oktober 2016 bleek dat Jordan Lukaku niet fit zou raken voor het duel tegen Gibraltar, contacteerde Chris Van Puyvelde, de technisch directeur van de voetbalbond, AA Gent. Alleen kreeg die toen te horen dat de naturalisatie tot Belg nog niet in orde was. Dat is nu wel het geval, op een moment dat Martinez weer zorgen heeft over zijn defensie.

Rond de fitheid van Vincent Kompany zullen altijd vraagtekens staan en Thomas Ver­maelen komt niet voor in de plannen bij FC Barcelona. Het is bidden dat Vertonghen en Alderweireld niets overkomt, want het gat na hen is groot, zo bleek uit de voorbije oefeninterland. Boyata, Kabasele en Ciman hebben niet kunnen overtuigen, in zoverre dat de blik richting Lombaerts,Denaeyer en Engels gaat. De beste Asare kan wedijveren met hen én hij kan ook hoger op de linker­fklank opereren. Daar rekent Martinez op Carrasco en Chadli, maar een type-Asare zou voor meer defensieve stabiliteit kunnen zorgen. Bondscoach Martinez heeft er in elk geval een extra stukje bij om zijn puzzel voor het WK in Rusland te leggen.