CLUBNIEUWS. Essevee neemt speler mee naar Nice… die niet mag spelen, goudhaantje langer bij KV Mechelen

Zulte Waregem speelt donderdag zijn laatste groepswedstrijd in de Europa League. De verplaatsing naar Nice komt echter op een ongelegen moment voor Francky Dury, want een blessuregolf overspoelt de kern van Essevee. Het is zelfs zo erg dat Aliko Bala meereist naar Nice, al mag die niet spelen. KV Mechelen lichtte dan weer de optie van goudhaantje Hassane Bandé en biedt hem binnenkort een verbeterd contract aan. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANTWERP. Arslanagic hervat met loopwerk

Het gros van de Antwerp-spelers werkte gisteren een veldtraining af. Voor de geblesseerden Sall, N’Diaye, Stojanovic, Ofo-suhene en Oulare zat er nog steeds geen (deel van de) groepssessie in, want het vijftal werkte indoor verder aan de revalidatie. Dino Arslanagic staat al een stap verder en kwam wel naar buiten voor wat individueel loopwerk. Randriambololona, inmiddels derde doelman Jezina en Achter speelden met de beloften.(stdr)

KV MECHELEN. Goudhaantje langer bij KV Mechelen

KV Mechelen licht de optie van twee seizoenen in het contract van Hassane Bandé, die zo tot 2021 vastligt. Het zal hem ook nog een verbeterd contract aanbieden.

Gisteren werd in het Belgisch Staatsblad de samenstelling van de raad van bestuur van de nieuwe nv gepubliceerd. Het gaat om investeerders Olivier Somers, Luc Leemans, Eddy De Reys, Dieter Penninckx, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en voorzitter Johan Timmermans. Dit is echter een tussenfase. Daar komen nog twee leden van het supportersorgaan bij. Die twee zullen de fans vertegenwoordigen, die hun inspraak behouden. Ze worden gekozen uit de raad van de bestuur van de nieuw op te richten vzw, waarin onder anderen ook algemeen manager Marc Faes zal zetelen. (dvd)

KV OOSTENDE. Beloften halen zwaar uit op Moeskroen

De beloften zijn aan een sterk seizoen bezig. Maandagavond versloeg KVO nu ook Moeskroen met zware 1-6-cijfers. Nadat Moeskroen op voorsprong was gekomen, zorgde Banda voor de 1-1 en net voor rust bracht hij KVO op voorsprong met een knappe vrije trap (1-2). De tweede helft bracht vooral gezwind éénrichtingsvoetbal. Bataille leverde een knappe assist af voor D’Haese, die er 1-3 van maakte. Even later serveerde alweer Bataille de 1-4 aan Banda. In de slotfase dikte KVO de cijfers nog wat aan. Ibrahima Bah pikte zijn goaltje mee na een pass van Robbie D’Haese en uiteindelijk legde Ndenbe de 1-6-eindstand vast tegen zijn ex-club. (red)

RC GENK. Trossard op de weg terug

Een controle-echo bracht goed nieuws voor Trossard, die vandaag nog een krachtmeting ondergaat. Blijkt dat zijn quadriceps voldoende is aangesterkt om zwaarder belast te worden, dan schijnt er licht aan het einde van de tunnel. Op Berge is het nog langer wachten, Dewaest mag mikken op een rentree na de winterstop. Schrijvers en Heynen ontbraken op de groepstraining. Zij kregen een lichte tik in Waregem en hadden een intensieve week met de nationale beloften achter de rug. Uit voorzorg kregen ze een aangepast programma. Zebli ging voluit. (mg)

STANDARD. Edmilson kan spelen tegen Genk

Standard kan zondag tegen Genk een beroep doen op Edmilson (23). Hij verscheen voor de Geschillencommissie, die zijn schorsing terugbracht naar één match met uitstel. Edmilson werd tegen Oostende met rood van het veld gestuurd voor een slaande beweging richting Bjelica. Het bondsparket deed een schorsingsvoorstel van één match, maar Standard ging niet akkoord en haalde zijn slag thuis. Er werd gisteren twee keer getraind: in de voormiddag op het veld, na de middag werd de selectie onderverdeeld in groepjes voor oefeningen in de zaal. Bokadi (knie) en Cop (voet) waren niet van de partij. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Ex-spelers uitgenodigd voor match tegen Charleroi

Waasland-Beveren organiseert aanstaande zaterdag zijn jaarlijkse galawedstrijd voor de oud-spelers. Onder andere Jean Janssens, Heinz Schönberger en Jean Marie Pfaff zullen de wedstrijd op de Freethiel bijwonen. De wedstrijd tegen Charleroi werd niet geheel toevallig uitgekozen. Exact 40 jaar geleden won de Oost-Vlaamse club immers zijn eerste Beker van België tegen... Charleroi. Het toenmalige KSK Beveren versloeg in de finale Charleroi met 2-0. Doelpuntenmakers van dienst: Johan Conix en Robert Stevens. (whb)

ZULTE WAREGEM. Aliko Bala uit noodzaak mee naar Nice

Door de blessures van Olayinka (knie), Derijck (knie), De Mets (knie), Jensen (knie) en de revaliderende Bossut (buikspieren) ziet Francky Dury zich genoodzaakt om Aliko Bala mee te nemen naar Nice. De vleugelaanvaller zal zeker niet tot de wedstrijdselectie behoren, want de Nigeriaan behoort niet tot de Europese selectie. Trainingen kan hij wel volmaken. Ook belofte Sibert Himpe is geselecteerd voor de trip naar Frankrijk. De kans dat hij daadwerkelijk aan spelen zal toekomen, is relatief klein. Bovendien mist Francky Dury ook Madu door een schorsing nadat hij twee keer geel kreeg in Vitesse. (jcs)