Australië plaatste zich voor het WK maar de bondscoach stapt nu toch op na emotionele speech

Australië moet naar een nieuwe bondscoach op zoek. Ondanks de recente kwalificatie voor het WK 2018 geeft Ange Postecoglou er de brui aan. De 52-jarige in Griekenland geboren Australiër stond onder druk vanwege de matige prestaties van de “Socceroos” in de WK-kwalificaties. Via een barrageduel tegen Honduras (0-0 en 3-1) wist Australië zich vorige week alsnog te plaatsen.

“Dit is een moeilijke beslissing”, verklaarde Postecoglou. “Het was een eer om bondscoach van mijn land te zijn, om de ploeg te leiden op het WK 2014, de Azië Cup in 2015 te winnen en nu weer het WK te halen. Ik zei dat we het zouden halen en dat hebben we ook gedaan. Maar het heeft veel van me geëist, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Ik stop er daarom mee.”

Foto: AFP

Bondsvoorzitter Steven Lowy betreurt de beslissing van de coach. “We wilden allemaal dat hij tot het WK bleef en misschien nog wel langer. Hij heeft fantastisch werk geleverd en is altijd onze steun blijven genieten.”