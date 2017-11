Thibaut Courtois speelt het hard in besprekingen met Chelsea, waar (Spaanse) interesse voor onrust zorgt

Thibaut Courtois heeft nog een contract bij Chelsea tot juni 2019 maar gezien zijn huidige status blijft het nooit stil rond de doelman van de Rode Duivels. Dat de 25-jarige Courtois nu de besprekingen over een contractverlenging in London wil uitstellen tot het einde van het seizoen, zorgt voor onrust bij The Blues.

Thibaut Courtois werd in 2011 door Chelsea weggeplukt bij KRC Genk maar werd eerst drie seizoenen uitgeleend aan Atlético Madrid waar hij een verpletterende indruk naliet. Sindsdien is hij de vaste waarde in doel bij Chelsea en de Rode Duivels maar ook in Spanje zijn ze hem nog niet vergeten en dat zou nu voor onrust zorgen bij The Blues.

Zijn manager Christophe Henrotay voerde in mei tegen het einde van vorig seizoen gesprekken met Chelsea , waarin hij naar verluidt probeerde het loon van de Belgische doelman op te trekken naar 200.000 pond per week (225.000 euro), hetgeen Eden Hazard al verdient op Stamford Bridge en zijn collega-doelman David de Gea bij Manchester United al opstrijkt. Zijn huidig loon bedraagt nu ongeveer de helft: “amper” 110.000 euro per week...

Hoewel Courtois gelukkig is in Chelsea en zeker niet weigerachtig staat tegenover een contractverlenging aan verbeterde voorwaarden, is de link met Spanje nooit ver weg. Zijn ex-vriendin en moeder van zijn twee kinderen is een Spaanse en bovendien wordt hij met de regelmaat van de klok in verband gebracht met Spaanse topclubs, waarbij de naam van Real Madrid telkens opduikt: de Koninklijke zou de prestaties van Courtois op de voet volgen om de gecontesteerde Navas te vervangen. Maar ook bij Juventus (waar het rijk van Buffon niet eeuwig kan blijven duren) en PSG (waar ze nog steeds zoeken naar een topdoelman) liggen ze op vinkenslag.

Chelsea weet dat en wil daarom zo snel mogelijk de handtekening van Courtois onder een nieuw contract. Na het WK kan de belangstelling voor de Rode Duivel immers nog fors toenemen en in zijn laatste contractjaar staat de Londense club niet erg sterk in de onderhandelingen. Courtois lijkt het nu dus echter hard te willen spelen door niet zomaar zijn handtekening onder een nieuw contract te zetten...

“Het belangrijkste is om goed te presteren voor mezelf en het team”, zei Courtois voor de Champions League-wedstrijd tegen Qarabag. “Wat mijn contract betreft, dat is iets waar Chelsea met mijn manager moet over praten. Ik denk niet dat er nieuwe ontwikkelingen zijn geweest. We hebben op dit moment zoveel wedstrijden en ik concentreer me liever op de wedstrijden daar op. Er zal genoeg tijd zijn tegen het einde van het seizoen om een ​​gesprek te hebben.”