Weiler is tv-analist voor match tussen Anderlecht en Bayern München: “Vreemd, toch?”

René Weiler, die twee maanden geleden weg moest als hoofdtrainer van Anderlecht, zal de Champions League-match van zijn ex-ploeg tegen Bayern München woensdagavond analyseren voor de Zwitserse zender Sky. “Vreemd toch, in een studio zitten en kijken naar het team dat ik deze competitie nog geleid heb?”, reageert de Zwitser droog in de lokale pers.

Dat Weiler toegezegd heeft als expert op te treden voor Anderlecht is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want het wil zeggen dat de man die in september nog “in onderling overleg” wegging bij de Brusselaars, nu openlijk zijn ex-spelers én de keuzes van opvolger Hein Vanhaezebrouck zal becommentariëren.

De eigenzinnige Zwitser volgt Anderlecht nog, al is het niet helemaal van harte. Hij geeft aan persbureau SDA toe dat hij na zijn ontslag geen matchen van paars-wit meer gezien heeft. “Het enige wat ik nog wil weten, is wie gespeeld en wie gescoord heeft. Al de rest doet me niets meer.”

Anderlecht speelde de eerste wedstrijd van zijn huidige Champions League-campagne nog onder René Weiler. Hij maakte echter geen goede beurt in de 3-0 nederlaag bij Bayern München door Sven Kums op de positie van libero te posteren, een gok die na tien minuten al faliekant afliep: Kums veroorzaakte een penalty en kreeg rood.