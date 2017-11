Forse klap voor Sevilla: coach lijdt aan prostaatkanker

Eduardo Berizzo, de Argentijnse trainer van FC Sevilla, heeft prostaatkanker. Spaanse media meldden het nieuws dinsdagavond maar clubvoorzitter José Castro wilde het in een reactie nog niet bevestigen.

“Het gaat om een persoonlijke en ingewikkelde kwestie. Ik verkies tot morgen te wachten om commentaar te geven”, vertelde hij aan radiozender Cadena Cope na afloop van de Champions Leaguewedstrijd tegen Liverpool. Daarin maakte Sevilla een 0-3 achterstand goed en sleepte alsnog een punt uit de brand.

Berizzo vervulde na afloop van de “remontada” zijn verplichtingen tegenover de media maar zei niets over de ziekte. Sommige spelers, onder wie middenvelder Ever Banega, droegen na de match het behaalde punt wel op aan hun coach. “De tweede helft zijn we met een andere instelling op het veld

gekomen, voor onze fans en voor onze trainer. Hij is diegene die de situatie heeft omgekeerd.”

De 48-jarige “Toto” Berizzo staat sinds de zomer aan het roer bij Sevilla. Daarvoor was de oud-verdediger drie seizoenen trainer van Celta Vigo.

Het nieuws over Berizzo doet onvermijdelijk denken aan wat Tito Vilanova overkwam. De Spanjaard stierf in april 2014 op 45-jarige leeftijd aan keelkanker. Minder dan een jaar voor zijn overlijden had hij FC Barcelona de Spaanse titel bezorgd. Wegens zijn ziekte had Vilanova zijn functie bij Barça in de zomer van 2013, na het behalen van de kampioenenschaal, neergelegd.