Het is een bijzondere dag voor Google, want Street View landde zes jaar geleden in België. De ideale aanleiding om eens te kijken hoe onze Belgische voetbalstadions eruit zien. Best knap, zo blijkt, al zijn sommige beelden achterhaald. Op de Antwerpse Bosuil pronkt nog de oude hoofdtribune en een aantal stadions heeft jammer genoeg geen indrukwekkende 3D-view.