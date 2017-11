0-3 achter in de Champions League en toen bekende hun trainer dat hij kanker heeft

Heeft zich dinsdagavond één van de meest dramatische comebacks in het voetbal voltrokken? De Spaanse ploeg Sevilla stond halfweg de Champions League-match tegen het Engelse Liverpool op een 0-3 achterstand toen trainer Eduardo Berizzo de ploeg toesprak.

De Argentijnse coach van Sevilla had verschrikkelijk nieuws in petto voor zijn spelers. Berizzo had net te horen gekregen dat hij aan prostaatkanker leed. Bedoeling was zijn team nog te leiden in de topmatch tegen groepsleider Liverpool en het nieuws daarna bekend te maken.

Maar de wedstrijd verliep rampzalig voor de Spanjaarden. Door slecht verdedigen stonden ze na twee minuten al op een 0-1 achterstand, halfweg de tweede helft werd de achterstand verdubbeld en nog voor de rust keken ze al tegen een 0-3 aan.

De lokale pers is er zeker van: op dat moment, toen zowat alles verloren leek, heeft Berizzo zijn spelers het slechte nieuws verteld.

Spectaculaire comeback

Hoe Berizzo dat nieuws heeft overgebracht in de vijftien minuten die beide helften scheiden, is niet duidelijk. Eén ding is wel zeker: erna stond de match compleet op zijn kop.

De Spanjaarden stoven uit de kleedkamers. Nog binnen het kwartier scoorde spits Wissam Ben Yedder met een kopbal en een penalty de 1-3 én de 2-3. Ze bleven komen, maar die gelijkmaker viel maar niet. Tot de derde minuut van de blessuretijd. Een hoekschop viel ietwat gelukkig voor de voeten van de Argentijnse middenvelder Guido Pizarro. De landgenoot van trainer Berizzo was uit evenwicht, maar kon zijn voet nog net hard genoeg tegen de bal te zetten om doelman Loris Karius te kloppen: 3-3.

Het hele team stortte zich in een dolle viering op hun trainer. Berizzo werd bedolven.

Berizzo (midden) werd betrokken in een wilde viering met zijn spelers. Foto: Photo News

Meteen na de wedstrijd zei middenvelder Ever Banega, net zoals doelpuntenmaker Pizarro een landgenoot van trainer Berizzo, dat “dit voor hun trainer was”. “Hij is degene die ons na rust zo heeft doen spelen. We zullen hem altijd steunen.”

Pas woensdagochtend werd het nieuws bekendgemaakt

Toen Berizzo meteen na de wedstrijd gevraagd werd wat hij zijn spelers verteld had, zei hij dit: “Ik heb hen gezegd dat ze met hun ziel moesten spelen, dat er geen fout is die niet rechtgezet kan worden.(...) Dat de mensen erin zouden geloven als we met een andere energie zouden spelen. Ze zijn het veld opgekomen en hebben 50.000 mensen aangestoken met dat geloof.”

Foto: Photo News

Zowel Banega als Berizzo zeiden niets over zijn ziekte. Pas woensdagochtend maakte Sevilla het dramatische nieuws bekend.

Het is voorlopig nog niet duidelijk of Berizzo trainer van Sevilla kan blijven.