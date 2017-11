Bekerfinale in Australië ontaardt compleet nadat ballenjongen hard wordt aangepakt door speler

De FFA Cup-final in Australië is dit jaar compleet ontaard nadat een ballenjongen hard werd aangepakt door een (te) gehaaste speler. Michael Marrone van Adelaide United kreeg er zelfs een rode kaart voor.

Sydney FC is de Australische bekerwinnaar dankzij de 2-1-zege na 120 minuten tegen Adelaide United. De thuisploeg was in de verlengingen op voorsprong gekomen dankzij een doelpunt van Bobo in de 111e minuut, maar daarna ging het fout.

Bij Adelaide United wilden ze uiteraard geen tijd meer verliezen maar in zijn haast ging Michael Marrone compleet over de schreef toen de bal buiten ging. Toen een ballenjongen niet meteen de bal wilde teruggeven, liep Marrone de jongen pardoes omver door wat Fox Sports-presentator Adam Peacock nog werd omschreven als “een berenknuffel”... Sydney-speler Matt Simon zag het echter anders en reageerde als door een wesp gestoken: hij verdedigde de ballenjongen meteen en pakte Marrone hard aan, waarna de poppen aan het dansen gingen.

De ballenjongen was even van slag toen het gevecht rond hem losbarstte maar kwam er met de schrik vanaf, Marrone kreeg een rode kaart voor zijn drieste “tackle”. Na affluiten mocht de ballenjongen wel met de spelers van Sydney meevieren op het podium en hij mocht zelfs de beker in de lucht steken.

Adelaide-coach Marco Kurz verontschuldigde zich achteraf bij de ballenjongen: “Ik heb sorry gezegd tegen de jongen en zijn vader. Wat er gebeurd is, past niet in het karakter van Mickey (Marrone), hij is een heel stille jongen. Op dit moment kunnen we alleen sorry zeggen. Mickey is erg neerslachtig, maar we zullen onze excuses aanbieden.”

Het hele verhaal doet natuurlijk denken aan Eden Hazard, die bij Chelsea in 2013 ook een rode kaart kreeg na een incident met een ballenjongen: