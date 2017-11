Wat een timing: speler van Wigan scoort twee keer, wordt dan gewisseld en is net op tijd bij geboorte van zoontje

Wigan-speler Ryan Colclough zal 21 november 2017 niet snel vergeten. De winger scoorde in de Engelse League 1 (derde klasse) twee keer tegen Doncaster Rovers. Na exact een uur spelen en twee minuten na zijn tweede treffer werd Colclough echter gewisseld… omdat hij meteen naar het ziekenhuis moest. De 22-jarige was net op tijd om de geboorte van zijn zoon mee te maken. Nog steeds in zijn voetbal-outfit poseerde hij even later fier met zijn pasgeboren zoon...

Colclough vierde zijn doelpunten op het veld nog met het bekende wieg-gebaar, even later pronkte hij dus met zijn tweede zoon in de armen.

“Wat een geweldig resultaat”, reageerde Colclough. “Ik ben zo blij om de geboorte van mijn tweede zoon te kunnen vieren met twee doelpunten. De zege maakt er voor mij een hattrick van!”

Wigan staat na 18 speeldagen in de League 1 momenteel tweede, één puntje achter leider Shrewsbury.