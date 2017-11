Kampioenenmaker Weiler is er niét bij: drie uiteenlopende kanshebbers op Trofee Raymond Goethals

Hugo Broos, Ivan Leko of Felice Mazzu wordt de laureaat van de zevende Trofee Raymond Goethals. De prijs wordt op 18 december uitgereikt in het Château du Lac in Genval en bekroont de Belgische trainer die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.