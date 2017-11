Wie dacht dat Mertens cijfers recordseizoen onmogelijk kan verbeteren, moet hier maar eens naar kijken

34 goals uit 46 officiële matchen voor Napoli, dat zijn de indrukwekkende cijfers van Dries Mertens vorig seizoen. Maar wie dacht dat die onmogelijk te verbeteren zijn, heeft het bij het verkeerde eind. Na zijn Champions League-goal tegen Shakhtar Donetsk heeft ‘Driesje’ zowaar al dubbel zoveel gescoord als op hetzelfde moment in zijn recordseizoen.

Mertens vond dit seizoen al dertien keer de weg naar doel voor Napoli. Hij stond al tien keer aan het kanon in de competitie, scoorde één keer in de voorrondes en nu ook twee keer in de groepsfase van de Champions League.

Ondanks zijn indrukwekkende statistieken vorig seizoen had de Belgische aanvaller op exact hetzelfde moment vorig jaar - na dertien competitiewedstrijden en vijf matchen in de groepsfase van de Champions League - nog maar half zoveel doelpunten gemaakt: drie in de Champions League en drie in de Italiaanse Serie A. Op dat moment werd hij door coach Maurizio Sarri nog maar net als centrale spits uitgespeeld.

Pas in december begon de motor te draaien met acht goals in drie matchen tegen Cagliari, Torino en Fiorentina. Het zou Mertens een recordseizoen met maar liefst 34 goals opleveren.

Ondanks het feit dat Mertens dit seizoen toch al goed was voor dertien goals en negen assists, is hij zowaar minder efficiënt dan over het hele seizoen 2016/2017. Toen was hij elke 65 minuten beslissend en scoorde hij elke 94 minuten een doelpunt, in 2017/2018 is hij elke 74 minuten goed voor een goal of assist en verschijnt hij gemiddeld elke 126 minuten op het scorebord.

Maar die decembermaand moet nog komen, natuurlijk...