Met 0-6 naar huis gespeeld, maar ex-Rode Duivel houdt toch leuk souvenir over aan Real Madrid

De Braziliaanse Belg Igor de Camargo beleefde dinsdagavond met zijn team APOEL Nicosia een stevige afgang. In eigen huis kregen de Cyprioten een zware 0-6 om de oren van Real Madrid. Dat weerhield negenvoudige Rode Duivel er echter niet van zijn bekendste tegenstander, Cristiano Ronaldo, te vragen op de foto te gaan met zijn zoon.

“Ik had jammer genoeg mijn dagje niet, maar ben de gelukkigste vader ter wereld nu ik de droom van mijn zoon heb kunnen vervullen. Bedankt, Cristiano”, schrijft De Camargo erbij op Instagram.

Het is nog maar afwachten of de fans van APOEL even gelukkig zullen zijn met de foto na zo’n pijnlijke thuisnederlaag.