Het meest iconische duo? AA Gent en Club Brugge vechten het uit op Twitter

Vijftien speeldagen achter de rug, de reguliere competitie is halfweg. Het Nieuwsblad reikte daarom de‘Oscars van de heenronde’ uit en dat ontlokte een leuke discussie op Twitter tussen AA Gent en Club Brugge.

Het gaat over de "Oscar van de sterkste duellist": Samuel Gigot. Een verrassing kan je het nauwelijks noemen. Zijn broer speelt rugby, hijzelf deed nog aan boksen. Dus is Samuel Gigot de speler die het vaakst zijn defensieve duels wint in de heenronde. AA Gent-ploegmaat Mitrovic staat ook in de top drie.

Percentage gewonnen duels per match:

1. Samuel Gigot (AA Gent) - 45%

2. Edin Cocalic (KV Mechelen) - 42%

3. Stefan Mitrovic (AA Gent) - 41,8%

Qua gewonnen defensieve duels, sluiten onze Gigot en Mitrovic de heenronde af als nummers 1 en 3 in de JPL. — KAA Gent (@KAAGent) 21 november 2017

AA gent pakte op Twitter (terecht) uit met deze presaties en daagde zijn volgers uit om een nog meer iconisch duo te vinden.

Name a more iconic duo, we'll wait... pic.twitter.com/9HfEJYxSgI — KAA Gent (@KAAGent) 21 november 2017

Bij Club Brugge waren ze echter attent en hadden ze al snel hun antwoord klaar: Emmanuel Dennis en Marvelous Nakamba...

Er waren ook nog andere, meer inventieve antwoorden en deze konden we u toch niet onthouden: