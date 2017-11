Komt het Eurostadion er dan toch? KBVB en Ghelamco maken stukken tijdig over aan UEFA

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Ghelamco zijn erin geslaagd de gevraagde informatie over het te bouwen Eurostadion op Parking C tijdig te bezorgen aan de Europese voetbalbond. Dat heeft KBVB-woordvoerder Pierre Cornez woensdag gezegd aan Belga. Aan de hand van het overgemaakte dossier beslist de UEFA op 7 december of Brussel een van de speelsteden blijft voor het EK voetbal van 2020.

De UEFA had de KBVB tot maandagavond gegeven om de gevraagde stukken over te maken. Bouwpromotor Ghelamco rondde het technisch dossier vorige week al af, de KBVB legde maandag de laatste hand aan het administratief dossier.

De UEFA kreeg toegang tot een digitaal platform van Ghelamco, met daarop alle informatie over de ontwikkelingen rond het Eurostadion. Op 7 december neemt de UEFA Council een beslissing in het ingewikkelde dossier, mogelijk worden de betrokken partijen (Ghelamco, Brussel Stad en KBVB) nog om extra uitleg gevraagd. Zelfs op 7 december moet de UEFA nog clementie tonen met het Brussels stadiondossier, omdat de vergunningen van de Vlaamse overheid pas eind januari worden afgeleverd. Voor de KBVB is een nieuw stadion een financiële noodzaak. “Zelfs als het niet tijdig klaar geraakt voor EURO 2020, zullen we het stadion bouwen”, zei bondsvoorzitter Gérard Linard vorige week nog.

In Brussel staan drie groepswedstrijden en een achtste finale van EURO 2020 gepland, maar de bouw van het nieuwe stadion, dat het oude, te kleine Koning Boudewijnstadion moet vervangen, laat nog op zich wachten. Maandag gaf de gemeente Grimbergen nog een negatief advies over de omgevingsvergunningsaanvraag van Ghelamco. Ook de omliggende gemeenten Vilvoorde, Meise en Wemmel dienden een bezwaarschrift in. De KBVB heeft de UEFA daarover ingelicht, zo bevestigde Cornez nog.