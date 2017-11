Club Brugge trekt opnieuw naar Spanje voor winterstage en treft er Groningen

Club Brugge zal net als de voorbije jaren het tweede deel van de competitie voorbereiden met een stage in Marbella. Blauw-zwart trekt van 4 tot en met 11 januari naar het zuiden van Spanje, zo staat woensdag te lezen op de website van de competitieleider.

Ook de eerste oefenwedstrijd ter plaatse ligt al vast. Op woensdag 10 januari, daags voor de terugkeer naar België, speelt Club Brugge tegen het Nederlandse Groningen. Aftrap is gepland om 15u30 in Marbella.

FC Groningen is een middenmoter in de Nederlandse Eredivisie en heeft met doelmannen Sergio Padt (ex-Gent) en Kevin Begois en spits Lars Veldwijk (Kortrijk) enkele bekende namen in de selectie.