Na slechts één wedstrijd: Eupen-trainer Claude Makélélé last persstop in

Het gaat niet zo goed met KAS Eupen. De Oostkantonners bengelen na vijftien wedstrijden onderaan het klassement in de Jupiler Pro League. Nieuwe coach Claude Makélélé verloor zijn eerste wedstrijd met Eupen en last mede daardoor een persstop in voor zijn spelers.

“De sportieve situatie van KAS Eupen is momenteel vrij delicaat”, stelt de club in een persbericht. “De technische staf, spelers en de rest van de club hebben zich geëngageerd om het grote doel van dit seizoen te behalen: het behoud in de Jupiler Pro League.”

“In deze context heeft onze trainer, Claude Makélélé, dan ook beslist om formeel een verbod op persoonlijke interviews op te leggen voor zijn spelers gedurende de week. Hij verwacht dat al zijn spelers zich concentreren op hun taken tijdens de training en de duurzaamheid van de club. Deze maatregel blijft van kracht tot er betere resultaten behaald worden. Op persconferenties, zowel voor als na wedstrijden, zullen Makélélé en een kernspeler graag alle vragen van journalisten beantwoorden”, klinkt het.