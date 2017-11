Verrast Vanhaezebrouck vanavond? Beloftevolle jeugdspeler Anderlecht in selectie voor match tegen Bayern

Anderlecht staat vanavond voor een moeilijke opdracht: een resultaat halen tegen Bayern, anders wordt Europees overwinteren wel erg moeilijk. Mogelijk doet Vanhaezebrouck daarvoor een beroep op een nobele onbekende, want middenvelder Sambi Lokonga (18) maakt deel uit van de selectie. Lokonga is een jeugdspeler van Anderlecht en het broertje van Standard-speler Paul-José Mpoku.

Sambi Lokonga had normaliter meegespeeld in de Youth League, maar zat daar niet in de selectie. Of Lokonga vanavond ook de bank haalt bij de A-ploeg, is nog af te wachten want er vallen nog altijd één of twee spelers uit de selectie.

Als hij er bij is, wordt hij de derde jeugdspeler die Hein Vanhaezebrouck een kans geeft in de selectie van paars-wit. Dit weekend zaten de jonge Abdoul Dante en Kobe Cools al op de bank bij Anderlecht voor de competitiematch tegen Moeskroen.