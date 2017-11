Zo mooi worden de namen van de Chelsea-spelers in het Azerbeidzjaans: slechts drie namen blijven identiek

Chelsea neemt het op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Champions League op tegen Qarabag FK. Een bezoek aan Azerbeidzjan dat men niet zomaar wilde laten passeren. Er werden heel wat woorden gewijd aan de Blues in het wedstrijdprogramma, waardoor we ook meteen de Azerbeidzjaanse namen van de Chelsea-spelers leerden kennen.

Het was de Engelse journalist Simon Johnson van de Evening Standard die het programma in handen kreeg en er foto’s van op Twitter plaatste. Hazard pronkt samen met de Braziliaanse middenvelder Richard op de cover van het boekje voor de wedstrijd tussen Qarabag en “Celsi”.

Uiteraard stond ook de volledig Londense ploeg in het wedstrijdprogramma en toen werd het pas echt leuk. In het Azerbeidzjaans klinken de namen van de Chelsea-spelers wel hetzelfde maar worden ze soms volledig anders geschreven. Zo wordt Thibaut Courtois geschreven als “Tibo Kurtua”. César Azpilicueta wordt “Sesar Aspilikueta”, Harry Cahill wordt “Hari Kehill”, Cesc Fabregas wordt “Sesk Fabreqas”, Danny Drinkwater wordt “Danni Drinkvater”, Charly Musonda wordt “Carli Musonda”, Willian wordt “Villian” en Michy Batshuayi wordt “Misi Batsuayi”.

Slechts drie namen blijven hetzelfde: Eduardo, Alvaro Morata én Eden Hazard.

Aan Hazard werden in het wedstrijdprogramma liefst twee volle pagina’s gewijd:

