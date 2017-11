Jong Anderlecht pakt met tien punt tegen Bayern München in UEFA Youth League

Denderleeuw - De min 19-jarigen van Anderlecht hebben woensdag op de vijfde speeldag in groep B van de UEFA Youth League de punten gedeeld tegen Bayern München. De wedstrijd in Denderleeuw eindigde op 1-1.

Anderlecht moest kort na rust met tien voort, toen verdediger Sebastiaan Bornauw met rood van het veld moest. Bayern profiteerde snel, en Wintzheimer (53.) zorgde vanop de stip voor de 0-1. Paars-wit liet zich echter niet doen, en knokte zich terug in de partij. In de slotfase zette Nelson Azevedo-Janelas (83.), opnieuw vanop strafschop, de 1-1 eindstand op het bord. In de andere match in groep B klopte Paris Saint-Germain Celtic met 2-0.

In de stand staat Bayern aan kop met elf punten, één meer dan PSG. Anderlecht (4 punten) en Celtic (3 punten) volgen, maar zijn beiden uitgeschakeld. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de achtste finales, de tweede werkt play-offs af. Op de laatste speeldag (06/12) trekt paars-wit naar Celtic en ontvangt Bayern in de topper om groepswinst PSG.

Ook de A-elftallen van Anderlecht en Bayern München kijken elkaar later op de avond in de ogen op de vijfde speeldag in Champions League-groep B. Die partij staat in het Constant Vanden Stockstadion op het programma.