Verdediger Real Madrid moet schorsing vrezen na opvallende gele kaart

De Europese voetbalbond onderzoekt of Dani Carvajal dinsdag tijdens de Champions League-ontmoeting van Real Madrid op het veld van APOEL Nicosia met opzet een gele kaart pakte om een schorsing te ontlopen in de achtste finales van het kampioenenbal. De rechtsachter van de Koninklijke weet op 7 december of hij daarvoor twee matchen extra geschorst wordt.

Carvajal had voor de groepswedstrijd van de vijfde speeldag twee gele kaarten achter zijn naam staan. In Nicosia kreeg Carvajal in de slotminuten zijn derde gele kaart in deze Champions League-campagne, nadat hij bij een inworp te veel tijd had genomen. Daardoor is hij automatisch geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund op de slotspeeldag in groep H.

Real Madrid is echter al zeker van een plaats in de achtste finales en kan zelfs bij winst tegen de Borussen geen groepswinnaar meer worden. De UEFA verdenkt de Spaanse verdediger er daarom van dat hij de gele kaart met opzet pakte. Daardoor kan Carvajal immers met een schone lei beginnen aan de knock-outfase.

De disciplinaire commissie van de UEFA buigt zich over het voorval en zal op 7 december zijn oordeel vellen. Carvajal riskeert twee extra schorsingsdagen, waardoor de achtste finale alsnog aan zijn neus voorbij zou gaan.

De UEFA legde woensdag ook een boete van 30.000 euro op aan Everton. Op de vierde speeldag in de Europa League gingen enkele spelers van de Toffees met hun tegenstrevers van Olympique Lyon op de vuist na een stevige overtreding van Ashley Williams. Enkele Everton-supporters moeiden zich in de vechtpartij. Eén van de fans deelde zelfs een vuistslag uit aan Lyon-doelman Anthony Lopes. Het bestuur van Everton besloot eerder al dat de man, die terwijl hij sloeg zijn kind op zijn arm droeg, nooit meer welkom is op Goodison Park. De Toffees verloren de partij van 19 oktober met 3-0.

CSKA moet dan weer 18.000 euro boete betalen, omdat supporters tijdens de Champions League-match in Bazel (1-2) het veld opstormden. De Russische fans gooiden ook vuurpijlen op het veld.