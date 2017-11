Voetbalfans hebben gestemd: FIFA maakt basiselftal bekend met afwezige sterren op het WK in Rusland

In doel: Gigi Buffon (Italië)

In de verdediging: Giorgio Chiellini (Italië), Leonardo Bonucci (Italië), Antonio Valencia (Ecuador)

In het middenveld: Marco Verratti (Italië), Arturo Vidal (Chili), Riyad Mahrez (Algerije), Gareth Bale (Wales)

In de aanval: Arjen Robben (Nederland) Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon), Alexis Sanchez (Chili)

We asked you for your #WorldCup 'ABSENTEE ALL-STAR XI' last week, and here's the collection of the most popular responses pic.twitter.com/00HhReVaEq