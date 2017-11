Fans Bayern München beschuldigen Anderlecht van hebzucht en gooien nepgeld op het veld

De fans van Bayern München maakten woensdag misbaar in het Astridpark. In de eerste helft hielden de Duitsers een spandoek omhoog met de boodschap: “Zijn jullie nu eindelijk tevreden met jullie hebzucht?” Er werd ook nepgeld op het veld gegooid. Volgens de Duitse aanhang van Der Rekordmeister vroeg Anderlecht namelijk te veel geld voor de losse ticketverkoop voor deze tickets, tot 100 euro per ticket.

Na eerdere protesten tijdens Bundesliga-wedstrijden, liet de Duitse aanhang van Bayern zich ook in Brussel horen. De Duitsers vinden namelijk dat ze teveel moesten betalen voor hun toegangsticket in Brussel, tot zelfs 100 euro, zo klinkt het. De fans van Bayern verwezen zo naar het UEFA-reglement artikel 95, waarin staat dat tickets voor bezoekende fans niet duurder mogen zijn dan tickets voor de thuisfans voor vergelijkbare fases.

Bayern fans throw fake money on the pitch to protest against ticket prices for this game pic.twitter.com/Ds4hFZrhGy