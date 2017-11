Teodorczyk gaat vannacht slecht slapen: hier liep het driemaal fout voor de spits van Anderlecht

Vijf wedstrijden, één doelpunt, nul punten. Dat is de pijnlijke balans voor Anderlecht in deze Champions League. Toch zeggen cijfers niet alles na de 1-2 nederlaag tegen Bayern München, want Anderlecht had wel degelijk minstens een punt verdiend tegen de Duitse kampioen. Maar dan had Lukasz Teodorczyk zijn vizier toch wat beter moeten afstellen. Hier liep het allemaal fout voor de Poolse spits van paars-wit.

Al na 7 minuten: eerste kans, Ulreich redt

Teodorczyk kreeg de voorbije dagen wat extra verlof door zijn schorsing in de Jupiler Pro League, en verscheen in de Champions League-match tegen Bayern München opnieuw aan de aftrap. De Pool zat meteen goed in de wedstrijd, maar bij de eerste kans na zeven minuten staken de twijfels opnieuw de kop op. Oog in oog met doelman Sven Ulreich kreeg Teo te veel tijd om na te denken, een slecht schotje tegen de linkervoet van de Duitse doelman was het gevolg...

Op het halfuur: de grootste misser, naast

De misser vergeten en meteen azen op een volgende doelkans, dat moest de opdracht zijn voor Teodorczyk. De Pool deed het goed, en op het halfuur was daar de grootste kans van de drie. Opnieuw Hanni stuurt Teo in het straatje, maar de doelpuntendroogte van de Pool wordt pijnlijk in de verf gezet door deze misser. De spits mikt de bal met links naast de rechterpaal. Dit moest al-tijd tussen de palen...

Zeven minuten voor rust: opnieuw op kwelduivel Ulreich

Teodorczyk en Anderlecht krijgen zeven minuten voor de rust een groot cadeautje na een carambole in de Bayern-defensie. De bal kaatst in de loop van Teodorczyk, die ditmaal vanaf rechts alleen op Ulreich kan gaan. Derde keer prijs? Nee, opnieuw krijgt Teo de bal niet voorbij de Duitse goalie. Frustrerend voor de Pool, frustrerend voor paars-wit. Een efficiënter paars-wit had woensdag altijd een resultaat behaald.

