CHAMPIONS LEAGUE. Wondergoal Griezmann nekt Nainggolan, PSG dolt met Celtic en pakt record

De vijfde speeldag in de groepsfase van de Champions League zit erop. Atlético Madrid moest winnen tegen AS Roma en deed dat ook dankzij een geweldig doelpunt van Antoine Griezmann. PSG won makkelijk van Celtic nadat het vroeg op achterstand kwam terwijl er geen goals vielen in Juventus - Barcelona.

Groep A: Man United slikt pijnlijke nederlaag

Manchester United was al zeker van een plek in de achtste finales maar had zich de verplaatsing naar Basel toch enigszins anders voorgesteld. Romelu Lukaku miste al vroeg een grote kans voor de bezoekers, terwijl Martial en Rojo het doelkader troffen. In de slotfase kregen de Red Devils echter het deksel op de neus. Petretta vond Lang aan de tweede paal en die dompelde United onder in rouw: 1-0.

Ook na vijf speeldagen in de groepsfase van de Champions League blijft Benfica puntenloos. De Portugese topclub ging woensdag met 2-0 onderuit op het veld van CSKA Moskou na goals van Sjennikov en Jardel (owngoal). Na afloop had iedereen het dan ook over CSKA-doelman Igor Akinfeev , die voor het eerst sinds 2006 nog eens zijn netten schoonhield in het kampioenenbal.

In de stand lijkt Man United zeker van groepswinst met twaalf punten uit vier wedstrijden. Basel en CSKA Moskou hebben negen punten en strijden om plek twee, Benfica is met nul punten uitgeschakeld.

Foto: Photo News

Groep B: PSG pakt record

Celtic Glasgow schoot geweldig uit de startblokken tegen de sterren van PSG. Dembélé trapte na een corner het leer via doelman Areola tegen de netten: 0-1. Een vergiftigd geschenk, zo bleek al snel. Neymar zette de scheve situatie nog voor het halfuur recht met twee quasi identieke doelpunten. Twee keer overhoeks binnen met links. Cavani en Mbappé zorgden voor de rust nog voor de 4-1. Na de pauze scoorde Cavani een tweede keer en deden ook Verratti en Alves de netten trillen: 7-1. PSG scoorde nu al 24 keer in de groepsfase, een nieuw record. En er is nog één match te spelen...

Het heeft niet mogen zijn voor Anderlecht. Paars-wit speelde met lef een sterke partij tegen Bayern München, maar bleef voor de vijfde keer in deze Champions League met niets achter. Der Rekordmeister sloeg in de tweede helft tweemaal toe op het gepaste moment en won met 1-2. Anderlecht behoudt nu nog een waterkansje op de derde plaats en een bijhorend Europa League-ticket, maar dan moet het winnen met drie goals verschil in Celtic op de slotspeeldag...

In de stand blijft PSG perfect met een vijftien op vijftien. Bayern is zeker van de kwalificatie met twaalf punten na vijf matchen. Celtic (drie punten) en Anderlecht (nul punten) zijn derde en vierde.

Groep C: Atlético leeft nog, Chelsea geplaatst

Atlético had maar één optie en dat was winnen tegen AS Roma, waar Radja Nainggolan de kapiteinsband mocht aandoen. Het duurde een tijdje alvorens Yannick Carrasco (na 67 minuten vervangen) kon juichen maar in de 69e minuut was het raak voor de thuisploeg. Corréa met de voorzet en Griezmann met de sublieme halve volley in de lucht: 1-0. Zijn eerste goal sinds 27 september, en wat voor één! Gameiro maakte er vijf minuten voor tijd nog 2-0 van.

Chelsea heeft zich bij de laatste zestien geschaard in de Champions League. Het won op het veld van Qarabag met 0-4, mede dankzij een sterke Eden Hazard. Die opende in de eerste helft de score vanop de stip, zijn achtste doelpunt ooit in de Champions League. Hazard is daarmee Belgisch topschutter aller tijden op het kampioenenbal. Hij had ook een voetje in de 0-2, met een hakje zette Hazard Willian op weg naar doel. In de tweede helft stoomde Chelsea nog door naar 0-4 in Azerbeidzjan.

In de stand leidt Chelsea met tien punten uit vijf wedstrijden, Roma heeft er acht en Atlético zes. Qarabag is uitgeschakeld met twee punten.

Foto: AFP

Groep D: Geen goals in topper, Sporting leeft nog

Geen Lionel Messi in de basis bij Barcelona en dus voelden ze bij Juventus dat er zeker wat te rapen viel in Turijn. Costa miste al vroeg een goede kans en ook een schot van Dybala verdween niet in doel. Rakitic raakte de paal voor Barcelona en in het slot hield Ter Stegen opnieuw Dybala van de winning goal. Het bleef dus bij een 0-0 in deze topaffiche.

Sporting won best van Olympiakos als het nog een kans wilde maken op de achtste finales in de Champions League. Bij de Grieken stonden Proto, Engels, Gillet en Carcela in de basis. Proto pakte al vroeg uit met een knappe redding maar werd vlak voor rust twee keer geklopt. Eerst door Dost, dan door César. Bost scoorde na rust een tweede keer, boeken toe voor Olympiakos. De ingevallen Vadis redde in het slot nog de Griekse eer: 3-1.

In de stand is Barcelona zeker van de volgende ronde met elf punten. Juventus telt er acht en moet nog oppassen voor nummer drie Sporting, dat zeven punten telt. Olympiakos is met één punt uitgeschakeld.