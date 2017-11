Ligue 1-club Rijsel neemt opvallende maatregel en schorst trainer Marcelo Bielsa

Brussel - Rijsel heeft trainer Marcelo Bielsa voorlopig geschorst. De Franse voetbalclub meldt dat woensdag in een summier bericht op de site. Een verklaring voor het besluit wordt niet gegeven.

Rijsel presteert dit seizoen slecht in de competitie. Afgelopen weekeinde won de club echter met 3-1 van Saint-Etienne. Aanvaller Anwar El Ghazi, oud-speler van Ajax, gaf twee assists. Rijsel kwam door die zege op twaalf punten en vond de aansluiting met de clubs daarboven. Rijsel staat op de negentiende plaats.

Bielsa ging na het WK van 1998 aan de slag als bondscoach van Argentinië, en had ook de leiding over de Argentijnse selectie die goud veroverde op de Olympische Spelen van 2004. Daarna maakte hij furore als bondscoach van Chili en trainer van Athletic Bilbao. Zijn laatste twee keuzes waren minder geslaagd. Bij Olympique Marseille stapte hij in 2015 na één competitieduel al weer op. Bij Lazio vertrok hij vorig jaar na twee dagen. Zijn grilligheid leverde hem de bijnaam “El Loco” op.

De 62-jarige Bielsa had bij Rijsel een contract voor twee jaar ondertekend.