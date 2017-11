Anderlecht blijft achter met nul punten: “Heel de kleedkamer zit in zak en as”

Anderlecht speelde woensdagavond op de vijfde speeldag in groep B zijn beste wedstrijd van het seizoen in de Champions League, maar verloor wel met 1-2 van Bayern München. Na de wedstrijd overheerste dan ook de teleurstelling bij paars-wit. Dit zijn de reacties van coach Hein Vanhaezebrouck en de spelers van Anderlecht.

“Ik ben natuurlijk ontgoocheld, maar wel tevreden met een aantal zaken”, bleef Hein Vanhaezebrouck realistisch. “We hebben vanavond getoond dat Belgische clubs wel degelijk iets kunnen tonen in de Champions League. Maar natuurlijk moeten we dan efficiënter zijn. Dat is ook een kwaliteit in de Champions League. Kijk naar Bayern, ze krijgen twee kansen en die gaan binnen. Op dat vlak kan ik niet tevreden zijn. Achterin kregen we het in de tweede helft te moeilijk om alle ruimtes dicht te lopen. Daar is de eerste goal het beste voorbeeld van, er vielen teveel gaten. Als je moet beginnen blussen, is het te laat.”

“Wij moeten ook sowieso een penalty krijgen, en hun gelijkmaker was een halve meter buitenspel. Dat is voetbal. Maar dit was leerrijk voor iedereen. Ik zag progressie bij veel spelers, we zijn op de weg vooruit. Alleen is het spijtig dat we hier geen punt pakken of niet winnen, voor het vertrouwen. Dat had geen verschil gemaakt voor de wedstrijd tegen Celtic, daar is nu enkel het resultaat van belang.”

Foto: BELGA

“Hetzelfde verhaal”

“Het is weer hetzelfde verhaal”, wist Adrien Trebel na de wedstrijd. “We spelen goed, maar winnen niet en halen alweer geen punten. Bayern daarentegen krijgt twee kansen en scoort tweemaal. Maar we speelden een goede wedstrijd, daar moeten we nu op focussen. We gaan ons best doen tegen Celtic, bij het laatste fluitsignaal zullen we wel zien hoeveel we gescoord hebben”, klonk het bij Trebel.

“Heel de kleedkamer in zak en as”

“Heel de kleedkamer zit in zak en as. We moeten efficiënter zijn, ook tegen PSG waren we één helft goed”, vertelde Matz Sels na de wedstrijd. De paars-witte doelman kan zelf op een uitstekende wedstrijd terugblikken. In de eerste helft moest hij verrassend genoeg bijna werkloos toekijken, na de pauze voorkwam hij met drie uitstekende reddingen erger.

“We wisten dat ze na de pauze zouden komen. We knokken ons echter terug in de wedstrijd en na die gelijkmaker dacht ik zelfs dat we nog zouden winnen. We verdienden hier absoluut een punt. Het publiek stond erachter, jammer dat we hen alweer niets kunnen teruggeven.”

Foto: Photo News

“Efficiënter zijn”

Sven Kums sakkerde na de wedstrijd. “Een resultaat halen zat er zeker in. We beletten Bayern om in hun spel te komen, maar we moeten efficiënter omspringen met de kansen, anders haal je niets in de Champions League”, verwees Kums naar de gemiste kansen voor rust van Lukasz Teodorczyk. “Maar ik wil op niemand schieten, we moeten gewoon met een voorsprong de rust in gaan. Hoe Teo zich voelde tijdens de rust? Natuurlijk zat hij ermee in, maar we hebben hem opgepept. Daarna was hij ook nog beslissend met zijn assist, maar een spits wil natuurlijk vooral scoren.”