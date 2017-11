Ex-coach René Weiler analiseert Champions League-wedstrijd Anderlecht: “Bizar”

De Zwitserse tv-zender Sky had gisteren een opvallende gast uitgenodigd om de match tussen Anderlecht en Bayern te analyseren: niemand minder dan René Weiler. Twee maanden na zijn ontslag kwam de 44-jarige Zwitser zijn ex-club onder de loep nemen. “Nochtans bekijk ik geen matchen van Anderlecht meer. Het enige wat ik nog wil weten, is wie gespeeld en gescoord heeft. Al de rest doet me niets meer”, zei Weiler vooraf.

Maar hij maakte voordus toch een uitzondering. “Bizar, niet? Ik zit een tv-studio naar een team te kijken dat ik zelf naar de Champions League geloodst heb. Of ik me iets te verwijten heb? Neen, ik heb mijn doelen bereikt bij Anderlecht. We kenden vorig seizoen ook een goeie campagne in de Europa League. En voor een grote buitenlandse club zoals Anderlecht werken was een geweldige ervaring.”

In de heenmatch op Bayern was Weiler nog de pineut, omdat hij Sven Kums als libero liet opdraven, die dan snel een rode kaart slikte. Anderlecht verloor toen met 3-0. Gisteravond zag hij zijn ex-ploeg tegen dezelfde tegenstander een prima match spelen. Alleen miste Teodorczyk, zijn topschutter van vorig seizoen, te veel kansen en werd opnieuw verloren.