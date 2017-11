Spajic haalde hard uit naar zijn ploegmaats… maar ging na match tegen Bayern zelf truitjes wisselen

Vooraf had Uros Spajic in onze krant een oproep gedaan: Stop die jacht op truitjes. De Servische verdediger vond dat Anderlecht daarmee te veel respect toonde voor zijn tegenstander en daarom was het opvallend dat Spajic zelf gisteren de eerste was om shirtjes te wisselen met James Rodriguez.

Voor de speler zelf was er echter niets vreemds aan. Wie een goeie wedstrijd speelt, heeft er wel recht op en Spajic was uitstekend. Dat vond ook Hein Vanhaezebrouck. “Uros was heel sterk, zeker nu we hoger verdedigen en hij moet inschuiven. In de eerste helft was die rechterkant met Spajic en Appiah zelfs impressionant: zowel in balbezit als in balverlies.”

Spajic was trouwens niet de enige die shirtjes wisselde. Lukasz Teodorczyk ruilde met zijn landgenoot Robert Lewandowski en Teo was veel minder goed.

