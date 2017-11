Bibberen aan de Côte d’Azur: Essevee wil via Europese match van de laatste kans vooral uit Belgische crisis geraken

Zulte Waregem staat voor een bloedhete tiendaagse en er straalt een leuk zonnetje aan de Côte d’Azur. Toch bibbert het sukkelende en gehavende Essevee, met 3 op 21 op bezoek bij het Franse Nice. “Maar als je het koud krijgt, moet je dicht bij elkaar kruipen”, weet coach Dury. “En we gaan niet dramatiseren, hé.”

Wat kan Essevee, in België krasselend met 3 op 21, nog in Europa? Dankzij de zege in Arnhem naar de tweede plaats wippen, tiens. Zelfs met een gelijkspel in Nice behoudt Essevee een kans op kwalificatie voor de 1/16de finales van de Europa League. “We willen de laatste match tegen Lazio interessant houden”, omschrijft coach Francky Dury de opdracht.

Niet simpel. Nice is in de Franse League 1 dan wel nog dieper weggezakt dan de West-Vlamingen, maar Balotelli en co. zijn bij winst zeker geplaatst. En thuis kreeg de Belgische bekerwinnaar van de Fransen een 1-5 rond de oren. “Bij hun counters zag je de kwaliteiten van die ploeg”, weet Dury, die wellicht met vijf man achterin start. “Wat niet wil zeggen dat ik mijn visie zal aanpassen. Ik heb geleerd dat je met lef en overtuiging het verst komt.”

Bovenop die 3 op 21 is er ook nog het rijtje geblesseerden – vooral Derijck en Olayinka worden gemist – en moet Essevee vanavond in de schitterende Allianz Riviera ook nog eens Nice in de ogen kijken zonder spelmaker Onur Kaya, om familiale redenen thuisgebleven. “Dat bespaart me veel te moeten nadenken over roteren”, grijnst de coach, die het behalen van Play-off 1 altijd al belangrijker maakte dan de Europese campagne.

En in de competitie wachten straks Club Brugge en AA Gent, met tussendoor nog eens Club voor de beker: de bekerhouder kan de komende tien dagen veel verliezen. “We verloren ook al drie keer na een Europese match. Ik mag er eigenlijk niet aan denken wat ons zondag in Brugge te wachten staat”, zucht Dury. Maar dan weer monter: “We kunnen de komende tien dagen ook veel wínnen. We mogen trouwens ook niet dramatiseren. We hebben het in onze vier Europese matchen niet slecht gedaan én staan nog steeds maar drie punten achter de top zes. Ik heb geleerd dat je dicht bij elkaar moet kruipen als het koud wordt. (lacht) En dat doet deze groep. We gaan hier ­samen uitkomen.”

Zelfs Meïté komt

Opsteker: de Boeren on Tour kunnen al eens raar doen, ze wonnen vier van hun laatste zes Europa League-matchen buitenshuis. En er rijden, treinen en vliegen vandaag alweer 1.400 fans mee naar Nice: heel Essevee, immuun voor crisissen en koude, kruipt dicht bij elkaar. Ook Soualiho Meïté, de ster van vorig seizoen maar bij het nabije Monaco nog maar 95 minuten gespeeld, komt mee supporteren. Zijn fysieke kracht mist Dury nu in zijn jonge, frêle elftal. “Recuperatie op het middenveld, naast efficiëntie voorin, ja. Maar we hebben samen hard gewerkt voor dit Europese avontuur, we gaan er alles aan doen opdat het nog even duurt.”

Al moet hij wel lachen bij de vraag: Toch content zeker als dit avontuur na Lazio zou aflopen? “Eerlijk: een beetje wel.”