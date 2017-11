Club Brugge-manager Vincent Mannaert komt met opmerkelijk voorstel om meer Belgen in de eigen competitie te krijgen

Er spelen minder Belgen dan ooit in de Jupiler Pro League – 59 procent van de spelers in onze competitie is buitenlander – maar paradoxaal genoeg hebben de Belgen dit jaar wel meer kans op speelminuten. Club Brugge – één van de ploegen met de meeste ‘Belgische minuten’ – wil de Pro League een voorstel doen om het bestaande beloningssysteem uit te breiden. Het basisidee: hoe meer Belgen, hoe meer geld.