Er spelen minder Belgen dan ooit in de Jupiler Pro League, maar dit is de beste leerling van de klas

59 procent van de spelers in onze competitie is buitenlander. Er spelen minder Belgen dan ooit in de Jupiler Pro League, maar paradoxaal hebben de Belgen dit jaar wel meer kans op speelminuten. Bij geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League komen Belgen meer aan bod dan bij Zulte Waregem.

In de eerste helft van de reguliere competitie kregen onze Essevee-landgenoten samen in totaal 9.258 speelminuten, verdeeld over vijftien wedstrijden. Gemiddeld geeft dat 617 Belgische minuten per wedstrijd (9.258 gedeeld door 15), op een totaal van 990 minuten (11 spelers maal 90 minuten, we houden geen rekening met blessuretijd). Als we die 617 minuten delen door 90 (voor een volledige match), weet je dat er de voorbije maanden op eender welk moment gemiddeld 6,9 Belgen op het terrein stonden bij Essevee.

Ter vergelijking: Standard, de slechtste van de klas, gunde zijn Belgen in totaal slechts 3.061 minuten, of gemiddeld 204 minuten per wedstrijd (van de 990). Gedeeld door 90 minuten geeft dat 2,3: gemiddeld stonden er bij de Rouches dus nog geen twee Belgen op het terrein.