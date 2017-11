Anderlecht-spelers én Bayern-spits Lewandowski proberen Teodorczyk op te beuren na ongelukkige avond

Teo toch. De Pool had zich onsterfelijk kunnen – eerder moeten – maken met een hattrick tegen het machtige Bayern. Maar hij maakte zich alleen maar onsterfelijk belachelijk met drie memorabele missers. “Ik heb hem na de match gezegd dat hij gewoon moet blijven werken”, zegt zijn Poolse Bayern-collega Robert Lewandowski.

Hoe lang behoudt Hein Vanhaezebrouck nog het vertrouwen in Lukasz Teodorczyk als zijn eerste keuze in de spits? Na het debacle van gemiste kansen tegen Bayern moet het krediet van de nukkige Pool toch zo goed als op zijn. Door zijn schorsing in de competitie en zijn niet-selectie bij Polen had Teo meer dan twee weken de tijd om te herbronnen na een dramatische eerste competitiehelft. Vanhaezebrouck gunde zijn spits zelfs twee extra vakantiedagen in de zoektocht naar zijn verloren torinstinct van vorig seizoen. Veel heeft het niet uitgehaald. Teo liet voor rust drie grote kansen liggen. Telkens oog in oog met doelman Ulreich, maar telkens faalde hij. Dat zag ook zijn Poolse collega aan de overkant, Robert Lewandowski. “Lukasz kreeg twee, drie goede mogelijkheden om te scoren”, zegt de topschutter van Bayern, die wel raak trof gisterenavond. “Gelukkig voor ons maakte hij die kansen niet af, waardoor we de wedstrijd nog konden winnen. Voor een spits is het altijd beter als je een doelpuntje kan maken. Vandaag is het hem niet gelukt. Maar ik heb hem na de match gezegd dat hij gewoon moet blijven werken. Misschien scoort hij wel weer in de volgende match en is hij dan plots de matchwinnaar voor Anderlecht.”

“Toch belangrijk met assist”

Gisteren had hij dat ook altijd moeten zijn. De verdedigers van Bayern werkten in ieder geval goed mee, want dankzij hun zwakke optreden kreeg Teo die drie grote kansen. De Anderlechtfans reageerden door hun oude lieveling te trakteren op een fluitconcert. “Natuurlijk zat Teo ermee tijdens de rust, hij is een spits die wil scoren”, zegt Sven Kums. “Maar we probeerden hem op te beuren door te zeggen dat de volgende er wel in zou gaan. Uiteindelijk was hij nog belangrijk met die assist, dat deed hij wel goed.”

Toch heeft Teodorczyk na deze wedstrijd een nieuwe mentale klap gekregen. “Hij beseft zelf ook wat hij gemist heeft, hé”, zegt Uros Spajic. “Zulke kansen missen, dat is een klap voor hem. Het kan iedereen overkomen, maar vandaag was het drie keer hij die miste. Hij zit zonder vertrouwen. Ik hoop dat het snel terugkomt. Hij zal nog harder moeten vechten dan voordien.”

Trainer Hein Vanhaezebrouck ging het onderwerp van de gemiste kansen van zijn spits wat uit de weg. “Hij was dreigend en werkte hard”, zegt de coach. “Het is jammer dat hij niet scoort, want dan was hij vertrokken geweest. Ook met het oog op de Poolse nationale ploeg is het jammer, want als je tegen Duitsers scoort, weten ze het in Polen.”

Droog sinds 13 oktober

Maar het begint stilaan wel een probleem te worden, die periode van droogte bij Teodorczyk die nu al van 13 oktober blijft duren. Elke speler die na de wedstrijd van gisteren de pers passeerde, kreeg vragen over de spits. “Of Teo op training tegen mij wel kan scoren? (grijnst) Een training is natuurlijk niet hetzelfde, hè”, zegt Matz Sels. “Als hij daar twintig keer alleen voor mij komt, scoort hij natuurlijk een paar keer. Maar in een match zit er druk op. Dat is helemaal anders.” En aanvoerder Sofiane Hanni wilde zijn collega graag een hart onder de riem steken. “Teodorczyk leeft van doelpunten en momenteel ontbreekt het hem daaraan. Ik heb hem gezegd dat de doelpunten wel zullen komen en dat hij er moet in geloven.”