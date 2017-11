CLUBNIEUWS. Miljoenenpremie zorgt voor record bij Standard, Club speelde ‘geheime’ oefenwedstrijd

Bij Standard kregen ze goed en minder goed financieel nieuws. Er werd serieus wat winst gemaakt maar dankzij een miljoenenpremie is de loonkost hoger dan ooit. Club Brugge speelde een oefenwedstrijd achter gesloten deuren, terwijl het zweten was voor de spelers van Antwerp. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Thoelen tekent bij

AA Gent heeft het contract met reservedoelman Yannick Thoelen opengebroken. De 27-jarige ex-doelman van Lommel en Mechelen komt sinds augustus 2015 uit voor de Buffalo’s en tekent eerstdaags een contract tot juni 2020 in de Ghelamco Arena.

Thoelen speelde dit seizoen al twee wedstrijden in de Jupiler Pro League, namelijk tegen Antwerp en Anderlecht. Ook in het bekerduel tegen Geel kwam hij in actie. Vorig seizoen werkte hij ook twee duels af in de Europa League, tegen Viitorul en Braga. Sinds de komst van Kalinic en na het vertrek van Rinne is Thoelen de onbetwiste reservedoelman.

ANTWERP. Zweten op en naast het veld

De (langdurig) geblesseerden Sall, Oulare, N’Diaye en Arslanagic hielden het gisteren bij oefeningen in de fitnesszaal. Bolat, Haroun, Batubinsika en Van Damme bleven uit voorzorg even aan de kant en beperkten zich tot wellness. De rest van de kern werkte op het veld en vervoegde nadien de anderen in de de wellness. Achter en Randriambololona, die dinsdag nog 2-2 speelden met de beloften in Eupen, werkten een recuperatietraining af.

CLUB BRUGGE. West-Vlaamse oefenmatch

In een oefenwedstrijd achter gesloten deuren in Deinze speelde Club Brugge gistermiddag 0-0 gelijk tegen tweedeklasser Roeselare. Ivan Leko stuurde spelers die de laatste tijd weinig aan spelen toekwamen het veld op en koos in doel voor Ludovic Butelle. De Fransman traint nog altijd mee met de Brugse A-kern en mochttegen Roeselare wedstrijdritme opdoen. Een plaats in de selectie voor competitiewedstrijden zit er wel nog niet meteen aan te komen. Laurens De Bock liet zich opmerken met een vrije trap tegen de paal, Lior Refaelov trof de lat. In de spits mocht belofte Loïs Openda een kwartier meedoen.

Club Brugge: Butelle; Decarli, Simons (45’ Vlietinck), Mera (60’ Masovic); Palacios (60’ McGree), Clasie, Refaelov, Vanlerberghe, De Bock; Wesley, Dennis (75’ Openda).

KV KORTRIJK. Lepoint herstelt goed

KV Kortrijk had midden oktober een goedgevulde ziekenboeg. Ondertussen zijn De Smet, Stojanovic en Kage opnieuw fit en ook de andere spelers werken aan hun terugkeer. Attal zal misschien volgende week al een eerste in­dividuele veldtraining kunnen afwerken.

Ook Van Loo en Kagelmacher schieten goed op in hun revalidatie en er waren signalen dat Lepoint eerder terug zou zijn. De midden­velder bevestigde nu zelf via KVK-tv dat zijn herstel goed verloopt. “De kans zit erin dat ik sneller dan voorzien terug zal zijn.”

KV MECHELEN. Ganvoula terug op training

Silvère Ganvoula was zoals voorzien terug op training bij KV Mechelen. De aanvaller vertoefde een week in Congo-Brazzaville na het overlijden van zijn vader. Het laatste deel van de training werkte hij apart. Pedersen (ziekjes) ontbrak dan weer en Schoofs bleef binnen. KV gaat overigens niet meer in beroep tegen de schorsing van Schoofs. Hij mist dus de match op Antwerp en de bekermatch tegen Genk.

KV Oostende. Lombaerts-Milic op schoolbezoek in Westende

Na een pittige ochtendtraining brachten Antonio Milic en Nicolas Lombaerts een bezoekje aan een school in Westende. In het kader van het community­project Back to School trokken ze naar VLS Westdiep om er de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar meer te vertellen over de werking van KVO en het leven als profvoetballer.

De kinderen waren heel enthousiast over het bezoek. Directeur Ignaas Depotter had Lombaerts zelf ooit nog in zijn klas gehad. “Een echt bengeltje”, verklapte hij aan de leerlingen.

LOKEREN. Beste grasmat van de heenronde

Sinds dit seizoen beoordelen de trainers, de clubaanvoerders en een vertegenwoordiger van de voetbalbond wekelijks de kwaliteit van de grasmat van alle eersteklassers. Wat blijkt, halverwege de competitie behaalde Sporting Lokeren de hoogste score van allemaal met een mooi totaal van 44.75/45. Een pluim voor de greenkeepers van Lokeren.

Mohamed Ofkir en Bob Straetman maakten maandag hun wederoptreden in de gewonnen beloftewedstrijd tegen Gent (1-0).

STANDARD. Winst voor de Rouches

Standard boekte vorig seizoen 4,7 miljoen ­euro winst, het beste financiële resultaat sinds 2008-09. En dat had de Luikse club uitsluitend te danken aan de transferinkomsten, die opliepen tot 22,5 miljoen euro.

Het was vooral de overgang van Batshuayi van Marseille naar Chelsea die Standard geen windeieren legde. In 2014 onderhandelde toenmalig voorzitter Roland Duchâtelet bij de transfer van de Rode Duivel naar Marseille 30 tot 35 procent op de doorverkoop. Toen Chelsea Batshuayi vorig jaar aantrok voor veertig miljoen euro, bracht dat voor de Rouches dus ongeveer veertien miljoen euro in het laatje. Ook de verkoop van onder anderen Trebel en Santini droeg bij tot het mooie transferresultaat.

Minder goed nieuws aan de kant van de loonkosten, die met een recordbedrag van 27,3 miljoen een forse hap uit het budget namen. “Belangrijkste reden hiervoor is de uitzonderlijke vergoeding die we hebben betaald aan Ishak Belfodil”, laat Standard weten. Belfodil leek in januari op weg naar Everton, maar de deal sprong op het laatste moment af. Standard verlengde daarop het contract van de Algerijn en daar hing dus een mooie tekenpremie aan vast. Volgens bepaalde bronnen gaat het over een bedrag tussen één en twee miljoen euro. Eén van de hoogste tekenpremies ooit in het Belgisch voetbal.

ZULTE WAREGEM. Essevee op groot scherm

Zulte Waregem opent vanavond zijn deuren voor de fans die niet naar Nice zijn afgezakt. In het stadion in de Studio Essevee (tribune aan de kant van de vijvers) wordt de match tegen Balotelli en co. (foto) op groot scherm uitgezonden. De deuren openen om 17.30 uur. Uitzonderlijk sluit de Essevee Shop ook op dat uur. De aftrap volgt om 19.00 uur. De toegang is gratis.