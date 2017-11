Standard-hooligan bekent voor rechter dat hij eigenlijk fan is van… aartsrivaal Anderlecht

In Luik is een hooligan voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen nadat hij namens de harde kern van Standard de politie bekogeld had. Verrassend genoeg bekende de man aan de rechter dat hij eigenlijk niet eens fan is van de Rouches, maar wel van de Luikse aartsrivaal Anderlecht. Dat schrijft de Waalse krant La Dernière Heure.

Gregory (32) moest voor de rechter verschijnen omdat hij gefilmd was terwijl hij een beker, stenen en zelfs een verkeersbord naar de politie gooide. Die was tussengekomen toen enkele zware jongens van Standard naar aanleiding van de Waalse derby op 10 september de supporters van Charleroi wilden belagen. Vijftien agenten raakten gewond bij de rellen.

De man, die nog nooit in aanraking was gekomen met het gerecht, zegt niet te weten wat hem bezield had. Hij was met collega’s naar de match gekomen en had vooraf al stevig wat gedronken. “Ik was zelfs niet gekomen om Standard te zien”, bekende hij aan de rechter, “Ik ben supporter van Anderlecht”.

Het parket heeft een stadionverbod van 70 maanden en een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar gevraagd.