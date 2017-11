Duitse kranten streng voor Bayern na zege in Anderlecht: “Bitterer Sieg” en “Zittersieg”

De Duitse kranten zijn donderdag niet mals voor Bayern München. Nochtans won de Duitse landskampioen woensdag in de Champions League met 1-2 op het veld van Anderlecht. Dat de overwinning zo nipt was lag vooral aan de wanprestatie van Bayern en niet zozeer aan de kwaliteiten van Anderlecht, zo denken ze in Duitsland.

COMMENTAAR. Anderlecht kan niet blijven wachten op de echte Teo

Bild: “De treble zal er dit jaar niet inzitten voor Bayern”

“Jupps bitterer Sieg”, verwijst Bild in zijn titel naar het dubbele gevoel dat bij Bayern München achterblijft na de zege in Anderlecht. Het bittere overwinning gaat niet over het geleverde spel van de Duitsers, wel over de twee geblesseerden die Bayern opliep in Brussel. “Der Rekordmeister wurgde zich voorbij Anderlecht naar zijn negende zege na de terugkeer van trainer Jupp Heynckes. Bayern speelde zijn zwakste match onder Heynckes, maar haalde het toch dankzij goals van Lewandowski (51.) und Tolisso (77.). Maar belangrijker: het verloor twee sterkhouders met een blessure. Thiago verliet het stadion op krukken en is allicht enkele weken uit, Robben blesseerde zich aan zijn linkerenkel en voor hem wordt het bang afwachten.”

Bild zag een zwakke Duitse kampioen in België. “Het was niet veel soeps. In de eerste helft hield een sterke Sven Ulreich vier grote doelkansen voor de Belgen uit zijn doel. Maar toch kon Anderlecht zijn eerste doelpunt in de Champions League scoren, na slecht verdedigen van Friedl en Boateng. Sorry, Jupp! De treble zal Bayern dit jaar niet pakken. Maar de dubbel is toch ook niet slecht.”

Kicker: “Zittersieg”

Kicker zag geen “bitterer Sieg”, maar een “Zittersieg” - een bibberzege - van Bayern. “Bayern speelde in de eerste helft ongeconcentreerd en dat leverde talrijke grote kansen voor de Belgen op. München was achteloos in de opbouw en stapelde de verdedigende blunders op. Het was dankzij keeper Ulreich en de “”Chancentod” van Teodorczyk - de man die alle kansen doodmaakte - dat het nog 0-0 was bij de rust. In de tweede helft vond Bayern gelukkig zijn ernst terug en scoorde het de openingstreffer via Lewandowski. De gelijkmaker van Hanni was verdiend. Maar met een gelukje maakte Tolisso toch nog het winnende doelpunt.”

Welt: “Het ontbrak Anderlecht aan individuele klasse en efficiëntie“

Ook Die Welt was streng voor de Duitse kampioen. “Bayern was erg zwak in de eerste helft. Het kwam zwaar in de problemen omdat het niet de juiste mentaliteit voor een match in de Champions League toonde. Het Beierse spel was erg grillig, er was nauwelijks een doordachte aanval te zien. Het middenveld van Bayern had het bijzonder moeilijk en kwam nauwelijks in de wedstrijd. Daartegenover toonde een gretig Anderlecht bijzonder veel inzet. Alleen de individuele klasse en efficiëntie ontbrak bij de thuisploeg. Pas na de rust schakelde Bayern over in Champions League-modus.”

Der Spiegel: “Een glansloze overwinning op het veld van het groepskneusje”

“Miezerige eerste helft, vals geld op het veld, Thiago ernstig geblesseerd: Bayern heeft in Anderlecht een onaangename avond beleefd”, vatte Der Spiegel het samen. “Terwijl PSG Celtic met 7-1 uit het Parc des Princes schopt, slaagde Bayern - dat PSG toch zo graag van de groepszege wil houden - er maar moeizaam in om een glansloze overwinning te boeken op het veld van het kneusje van de poule. Bayern speelde nauwelijks iets klaar voor de pauze. Sterker nog: het maakte veel fouten waardoor de tegenstander herhaaldelijk grote kansen kreeg. De Belgen leken simpelweg te verrast door al deze mogelijkheden dat ze er niet in slaagden om van deze kansen te profiteren.” Toch zag Der Spiegel ook positieve dingen bij de Duitsers. “Dat het Bayern gelukt is om zijn slechte match van deze Champions League-campagne te winnen, is dan weer positief voor de Münchner.”

Süddeutsche Zeitung: “De enige partij die Bayern woensdag serieus nam, was de wedstrijd tegen Mönchengladbach”

De Süddeutsche Zeitung titelt tot slot: “Bayern irrt in Anderlecht umher”. Dat betekent zoveel als “Bayern dwaalt rond in Anderlecht.” De Beierse krant trok dezelfde conclusies als de andere Duitse kranten. “Lusteloos, ongeïnspireerd… Bayern presenteerde zich in Brussel als een team dat om een of andere reden niet echt aanwezig leek. Trainer Heynckes had nochtans gewaarschuwd dat de wedstrijd geen gezondheidswandeling zou zijn. Dat je voor iedere tegenstander respect moet hebben. Maar de enige tegenstander die hij woensdag serieus nam was Borussia Monchengladbach, tegen wie Bayern zaterdag in de Bundesliga speelt. Heynckes spaarde immers Mats Hummels en Javier Martínez, samen met de gehavende Kingsley Coman en David Alaba. De spelers die Heynckes wel opstelden, voetbalden veel te traag. De eerste helft was de slechtste helft die Bayern onder Heynckes speelde. De meeste spelers sloften op een tempo en met een houding over het veld waar zelfs een wandelaar op zondagochtend zijn neus zou voor ophalen. Dat Bayern geen puntenverlies leed in Brussel had het enkel te danken aan doelman Ulreich.”

Zo analyseerde ex-coach Weiler de Champions League-wedstrijd van Anderlecht.