Naam van Preud’homme circuleert bij WK-ganger die bondscoach ontsloeg

Zien we Michel Preud’homme komende zomer terug als bondscoach op het WK? De naam van de Belgische trainer circuleert in ieder geval in Saoedi-Arabië, dat woensdag zijn bondscoach ontsloeg en dringend op zoek is naar nieuwe trainer om het land te leiden in Rusland.

De voetbalbond van Saoedi-Arabië heeft woensdag een einde gemaakt aan de samenwerking met bondscoach Edgardo Bauza. De 59-jarige Argentijn stond pas sinds medio september aan het hoofd van het team, nadat de Nederlander Bert van Marwijk Saoedi-Arabië voor het eerst in twaalf jaar plaatste voor het WK van volgend jaar in Rusland. Van Marwijk stapte echter op omdat de voetbalbond van Saoedi-Arabië niet wou voldoen aan enkele eisen van Van Marwijk over de samenstelling van de technische staf.

Na het ontslag van Edgardo Bauza probeerde Saoedi-Arabië Van Marwijk opnieuw te overtuigen. Zonder succes. “Ik ben vanavond benaderd en heb dezelfde eisen neergelegd. Daar wil de bond opnieuw niet aan voldoen. Dan is het voor mij simpel’, reageerde Van Marwijk bij Voetbal International. ”Ik wil alleen beginnen aan deze opdracht als ik denk dat we succes kunnen boeken op het WK. Op deze manier heeft het geen zin.”

Saoedi-Arabië verloor drie van zijn laatste vijf oefenmatchen (tegen Ghana, Portugal en Bulgarije) en daarom werd Bauza meteen aan de deur gezet. De Saudische bond schakelt nu een versnelling hoger om snel een nieuwe bondscoach te vinden. In de Saudische pers wordt de naam van Michel Preud’homme genoemd. De Belgische coach is aan een sabbatjaar bezig na zijn vertrek bij Club Brugge op het einde van vorig seizoen. Ook de namen van Guus Hiddink, Roberto Mancini en Felipe Scolari doen de ronde.