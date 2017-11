Braziliaanse Gremio neemt optie op eindzege in Copa Libertadores

Het Braziliaanse Gremio heeft woensdag in de heenwedstrijd van de finale om de Copa Libertadores met 1-0 gewonnen van het Argentijnse Lanus.

Het enige doelpunt kwam in minuut 83 op naam van Cicero, die een voorzet van Jael in doel kopte. Beide spelers waren tien minuten eerder ingevallen.

Het was een potige match in Porto Alegre. De Chileense scheidsrechter Julio Bascunan deelde zeven gele kaarten uit en werd bij het verlaten van het terrein omstuwd door ontevreden spelers van beide ploegen. Op 29 november volgt de return in Buenos Aires.

Gremio won de Copa Libertadoras, de Latijns-Amerikaanse variant van de UEFA Champions League, al twee keer: in 1983 en 1995. Lanus staat voor het eerst in de finale.

Vorig jaar ging de eindzege naar het Colombiaanse Atlético Nacional. De laureaat mag volgende maand (6-16 december) deelnemen aan het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten. Europa wordt er vertegenwoordigd door CL-winnaar Real Madrid.

Foto: Photo News

Foto: AFP